Peter Maes is de nieuwe trainer van Beerschot. Dat zorgt voor gemengde gevoelens.

Op sociale media wordt de aanstelling van Peter Maes (56) tot nieuwe hoofdtrainer van Beerschot door de paars-witte aanhang erg goed onthaald. Dat zal niet zijn omdat de fans terugdenken aan Maes' verblijf als speler op het Kiel. Daar speelde hij eerder een bijrol, in de nadagen van zijn keepersloopbaan, maar sloot er wel zijn carrière af in 2001. In 1999 behoorde hij tot de kern van de nieuwe fusieclub, het prestigieuze voetbalproject, maar trainer Franky Van der Elst gaf toen de voorkeur aan Jan Moons. In twee jaar Kiel stond hij nog zes keer onder de lat. Bij STVV waren ze not amused dat Maes naar Antwerpen trok, waar hij voor zichzelf een grotere uitdaging zag. Voorzitter Francis Vrancken benadrukt nog eens de reden waarom Beerschot per se Maes wilde: 'Omdat we meenden dat we nood hebben aan een heel ervaren trainer.' Het vakmanschap van Maes, die elke keer weer zijn nieuwe ploeg scherp krijgt en de vooropgestelde doelen haalt, wordt niet in twijfel getrokken. Maes is geen innovatieve trainer, maar misschien wel de man die de spelers van Beerschot weer wakker schudt. Gemengde gevoelens zijn er wel bij een aantal mensen rond de club. Net nu Beerschot voorgoed komaf lijkt te hebben gemaakt met oude gewoontes, wordt een van de figuren binnengehaald die genoemd worden in Operatie Propere Handen. Hoe geloofwaardig ben je dan nog als je je als (paars-)witte ridder presenteert? En wat als in de loop van komend seizoen die zaak voorkomt en Maes daar slecht uit komt? De voorbije jaren was Beerschot een van de clubs die zich naar buiten het meest afzette tegen de oude voetbalcultuur die geleid had tot Operatie Propere Handen. Ook na de komst van Maes blijft het zich opstellen als een club die de zaken netjes wil doen en de misbruiken blijft aanklagen, verzekert voorzitter Francis Vrancken desgevraagd. Hij begrijpt wel dat de wenkbrauwen gefronst worden: 'Ik snap dat daar nu vragen over gesteld worden. Wij kunnen niet ontkennen dat onze nieuwe trainer genoemd is in die zaak, wij hebben dat meegenomen in dit dossier maar toch beslist dat we met hem verder gaan. Beerschot blijft een integere club die zich niet bezondigde of niet zal bezondigen aan foute makelaarsconstructies of matchfixing. We garanderen dat ook Peter bij ons op een integere manier zal werken.' Vrancken hoopt ook dat Will Still, die in december het hoofdtrainerschap toegewezen kreeg, als assistent blijft. 'Ik hoop en ga er van uit dat Will hier op de eerste trainingsdag staat.' Bij zijn aanstelling tot hoofdtrainer beloofde de club dat na het seizoen een evaluatie zou volgen en dat het aan Still zou zijn om aan te geven of hij wilde aanblijven als hoofdtrainer, dan wel een stap terugzetten. In dat laatste geval zou hij inspraak krijgen in het trainersdossier. Dat is alvast niet gebeurd. Sinds het eind van het seizoen hoorde Still niets meer van de clubleiding. Die bracht hem enkel een paar minuten voor de officiële aankondiging van Maes' komst op de hoogte. Vreemd voor iemand die het uiteindelijk niet zo slecht deed. Still begon na een 2 op 24 aan zijn job en strandde ondanks het vertrek van Tarik Tissoudali en de onbeschikbaarheid van Marius Noubissi en Ismaila Coulibaly uiteindelijk op slechts één punt van play-off 2. Niet zo slecht voor een debuterende jonge hoofdtrainer. Zelf had Still de afgelopen weken al voor zichzelf uitgemaakt dat hij beter eerst nog een stap terugzet en samenwerkt met een trainer van wie hij nog iets kan leren. Hij was alvast not amused over de manier waarop het hele dossier werd afgerond achter zijn rug om, in tegenstelling tot de eerder gemaakte afspraken, en beraadt zich momenteel of hij in die omstandigheden nog wil blijven dan wel of hij beter uitkijkt naar een nieuwe uitdaging.