Cercle Brugge is aan een uitstekend seizoen bezig. Dat is niet in het minst door de puike prestaties van zijn nummer 6, Franck Kanouté. Een analyse van de balverliefde verdedigende middenvelder.

Beoordeel een boek niet aan zijn kaft. Het imposante groen-zwarte gewaad van Franck Kanouté bevestigt de uitdrukking. Met zijn 1m86 en zijn brede schouders ziet hij eruit als een verhuizer, maar zijn voetbal is verfijnd. 'Ik lees het spel goed', zegt hij. De verdedigende middenvelder werd in zijn tienerjaren ontdekt door Juventus, ging dan naar Pescara en reisde met uitleenbeurten half Italië af. Uiteindelijk kwam hij via Monaco in het Venetië van het Noorden terecht.

...

Beoordeel een boek niet aan zijn kaft. Het imposante groen-zwarte gewaad van Franck Kanouté bevestigt de uitdrukking. Met zijn 1m86 en zijn brede schouders ziet hij eruit als een verhuizer, maar zijn voetbal is verfijnd. 'Ik lees het spel goed', zegt hij. De verdedigende middenvelder werd in zijn tienerjaren ontdekt door Juventus, ging dan naar Pescara en reisde met uitleenbeurten half Italië af. Uiteindelijk kwam hij via Monaco in het Venetië van het Noorden terecht. In tegenstelling tot de krachtige verdedigende middenvelders die de Belgische grasmatten bevolken, is het vooral met de bal aan de voet dat Kanouté de aandacht trekt. De nummer 98 van Cercle oogst de meeste waardering bij een balcontrole. Hij staat ook telkens goed opgesteld, dankzij een uitgesproken neus voor positiespel. Als waakhond aarzelt hij ook niet om uit zijn kot te komen om de vijandelijke barricades aan te vallen. Daarbij toont hij steeds een troef die zeer waardevol is in het gedurfde voetbal van Paul Clement: hij kan zijn tegenstander uitschakelen en zo de poorten openen in het centrum, dat de meeste ploegen graag dubbel vergrendelen om hun tegenspelers naar de flanken te drijven, waar ze makkelijker kunnen vastgezet worden. Kanouté dribbelt. Tot in de grote rechthoek. In vijf wedstrijden met Cercle probeerde hij vijf dribbels bij de opbouw van het spel en vier daarvan slaagden. Wie de tegenstander is, dat maakt weinig of geen verschil voor het lef van de Senegalees. Nadat hij twee keer met succes dribbelde tijdens zijn vuurdoop van een halfuur op Anderlecht, leverde het voormalige talent van Juve zijn beste twee prestaties op dat vlak (namelijk vier geslaagde dribbels) in de derby tegen Club en vervolgens in de briljante zege van groen-zwart tegen het Gent van Wim De Decker. Zijn snelheid van uitvoering ligt zo hoog dat hij geen tijd heeft om eerst even het cv te checken van de tegenstander die hij wil uitschakelen. De zaak wordt vaak beklonken met één balcontrole. Want hij neemt informatie zeer vlug op en zijn balaanname leidt tot een snelle voortzetting. Of er veel tegenstanders in zijn buurt zijn, maakt niet uit, Kanouté weet al bij de eerste baltoets welke richting het moet uitgaan en profiteert daarvan om een eerste tegenstander uit te schakelen. Het vervolg is vaak heel eenvoudig. Soms een vlotte dribbel, vaak een pass die zijn offensieve medespelers aanstuurt en die op een schoteltje wordt aangeboden door een speler die door zijn verticale acties het vijandelijke blok ontregelt. Durf begint vaak met een balverliefde nummer 6.