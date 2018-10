Francky Dury en Zulte Waregem, van droomhuwelijk naar verstandshuwelijk

11oktober 1996, Francky Dury's 39e verjaardag. Een feest in mineur, want bij derdeklasser Zultse VV wordt hij ontslagen. Met het cadeau van de spelers, een broodjesmand, rijdt assistent-coach Eddy Cordier naar Dury's huis, waar ze, elkaar troostend, 's avonds de pistoletjes opeten. Cordier neemt daarna nog één match over, maar gooit dan ook de handdoek. Een korte onderbreking van hun samenwerking, want anderhalf jaar later wordt het duo, op Cordiers voorzet, herenigd bij Zultse VV. Dury blijft erna aan het roer, ook als de club in 2001 fuseert met SV Waregem.

...