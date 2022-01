De Krant van West-Vlaanderen bracht Francky Dury en Yves Vanderhaeghe, twee trainers zonder werk, samen. Een voorsmaakje.

Yves, meteen na jouw ontslag zei je dat je een avontuur in het buitenland zou zien zitten.

Vanderhaeghe:"Ja! Afwachten. Ik werk net als Francky zonder eigen makelaar, maar er zullen wel mannen zijn die ons hier en daar aanbieden, zeker?"

Dury: "Hoe denk je dat al die buitenlandse trainers naar hier komen? Toch niet gescreend door de clubs? Hoe kwam Blessin bij Oostende terecht? Toch ook via een makelaar?"

Zeker? CEO Ganaye zegt daar nu al een lijstje te hebben met mogelijke opvolgers van Blessin, coaches met hetzelfde profiel.

Dury: "Blessin: zesde met Oostende, maar wel Trainer van het Jaar. En hoe doet Oostende het dit seizoen? Meer zeg ik daar niet over."

Vanderhaeghe: "Minder kwaliteit is minder punten. Ik wil ook nog iets zeggen over Elsner, die mij verving bij Kortrijk. Twee matchen van de tien gewonnen! En dan nog één dankzij een ingreep van de hulptrainer en Julien De Sart. Ik wil maar zeggen: al die grote mannen... Vraag hen maar eens hier om vier uur 's namiddags in Balthazar. (lacht) Maar nu klink ik te veel als Calimero en dat wil ik niet."

Dury: "Er is in België te weinig respect voor de eigen trainers. Dat valt niet te ontkennen. Toen Clement vertrok bij Club, las ik de kritiek dat hij niet bereid was geweest zichzelf opnieuw uit te vinden. Ik vind dat erg. Maar het kon nog erger: na het eerste interview met Alfred Schreuder schreef dezelfde journalist: dit had úren mogen duren... Terwijl iedereen voor Clement zijn hoed moet afzetten! Maar hij is een Belg."

Wie wordt kampioen?

Vanderhaeghe: "Ik denk nog altijd Club Brugge. Maar het duurt wel lang van Union. Enorm leep en efficiënt."

Dury: "Diepte, balvast, doelgerichte spitsen... Perfect systeem voor Mazzu."

Vanderhaeghe: "Chapeau. Ik zeg niet dat ze het in play-off 1 niet kunnen volhouden."

Door Frank Buyse

Lees het volledige dubbelinterview in de Krant van West-Vlaanderen

