Francky Dury legt na volgend seizoen zijn functie als coach van Zulte Waregem neer. Dat laat Essevee vandaag weten.

Dury had nog een contract voor drie jaar maar die verbintenis werd opengebroken. Beide partijen kwamen overeen dat Dury na het seizoen 2021-2022 de fakkel zal doorgeven.

Dury is de langst dienstdoende coach van de Jupiler Pro League. Eind 2011 begon hij aan een tweede termijn bij de West-Vlamingen. Daarvoor coachte hij Zulte Waregem tussen 2001 en 2010. Nog eerder trainde Dury Zultse VV (de voorloper van fusieploeg Zulte Waregem) van 1990 tot 1993 en tussen 1994 en 2001.

'Het komende voetbalseizoen wordt niet alleen het jubileumjaar '20 jaar SV Zulte Waregem', het moet ook een afscheid in schoonheid worden met T1 Francky Dury', stelt Zulte Waregem. 'Het vernieuwde clubbestuur en zijn trainer hebben in onderling overleg het contract, dat Dury nog 3 jaar aan Essevee bond, opengebroken. Na seizoen 21-22 geeft de langst dienstdoende coach van de Jupiler Pro League de trainersfakkel door.'

Zulte Waregem zegt 'een stap hoger' te willen zetten 'geschoeid op de visie van een lange(re) termijn-denken en hard werken'. Verjonging is daarbij volgens Essee 'één van de sleutelwoorden, ook op de positie van de T1'.

'Francky Dury die nog 3 jaar onder contract lag en de club gingen rond de tafel zitten en kwamen overeen om hun samenwerking naar 1 seizoen te herleiden. Dat geeft de assistenten Davy De fauw en Timmy Simons de kans zich verder te ontwikkelen als sportief leiders. Het is de intentie van Essevee om Davy en Timmy een belangrijke stem te geven in de sportieve toekomst van Zulte Waregem', klinkt het. 'De sportieve resultaten kunnen uiteraard niet worden gepland, maar Essevee zal het laatste seizoen van zijn trainer met wie het veel mooie momenten beleefde niet onopgemerkt voorbij laten gaan', besluit de club.

Zulte Waregem eindigde vorig seizoen als tiende in 1A en greep zo naast de play-offs. Onder Dury won Essevee twee keer de Beker, in 2006 en 2017, en werd vicekampioen in 2013.

