Francky Dury (64) werd ontslagen bij Zulte Waregem. Na een uitzonderlijk lange carrière aan de Gaverbeek, ook naar Europese normen.

Nadat hij al ruim zes seizoenen trainer was geweest bij Zultse VV werd Francky Dury op 1 juli 2001 de coach van de nieuwe fusieclub Zulte Waregem. Een kleine negen jaar later, op 10 juni 2010, kondigde hij aan dat hij naar KAA Gent trok. Na zijn ontslag daar en een periode bij Belgische voetbalbond, als technisch directeur, keerde hij op 30 december 2011 terug naar Essevee. Om daar vorige vrijdag definitief te vertrekken. Samengeteld was hij er zo 18 jaar, 10 maanden en 26 dagen de T1.

Daarin coachte de Hulstenaar liefst 779 officiële matchen: voor de promotie naar de Jupiler Pro League 138 competitieduels in derde en tweede klasse, plus nog 10 bekerwedstrijden, vanaf 2005/06 551 partijen in de Jupiler Pro League (467 in de reguliere competitie, 50 in play-off 1, 34 in play-off 2, inclusief een forfaitzege), 50 bekermatchen, 28 Europese wedstrijden en 2 supercups. Unieke cijfers in het Belgische profvoetbal. Alleen Jan Dogaer had als trainer van Racing Mechelen ooit nog meer competitiewedstrijden op de teller bij dezelfde club, maar dat was tussen 1919 en 1956. De derde in die ranking, Jan Ceulemans (381 duels voor Westerlo) volgt op ruime achterstand.

Ook in de Europese topcompetities was Dury een uitzondering, want op het moment van zijn ontslag stond hij 9 jaar, 11 maanden en 17 dagen aan het roer bij Essevee, als langst regerende coach. Een titel die hij had overgenomen van Stéphane Moulin, nadat die in juni dit jaar, na 10 jaar bij Angers, naar Caen was verhuisd.

