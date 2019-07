Ex-bondsvoorziter François De Keersmaecker zou deze voormiddag urenlang door het federale parket verhoord zijn in de "Operatie Propere Handen". Dat melden verschillende media. Aan Belga wilde het federale parket noch bevestigen, noch ontkennen dat De Keersmaecker verhoord werd.

Met het verhoor wilden de speurders te weten komen of De Keersmaecker op de hoogte was van bepaalde financiële constructies om personeelsleden van de voetbalbond deels in het zwart uit te betalen. De Keersmaecker was tussen 2016 en 2017 voorzitter van de KBVB.

Het verhoor van De Keersmaecker kadert in een nieuwe fase van het onderzoek naar de financiële fraude in het Belgische voetbal. Het federale parket bevestigde wel dat er in het kader van het onderzoek de voorbije week en de komende dagen in totaal nog een tiental mensen ondervraagd werden of worden.

Wie zich de komende dagen bij de onderzoekers in Hasselt moet melden, wilde de woordvoerder niet kwijt.