Door het coronavirus moeten ook profvoetballers het een tijd zonder hun geliefde spelletje doen. Hoe brengen zij hun dagen door? Vandaag: Frank Boeckx, keeper bij RSC Anderlecht.

Hoe ziet een doorsnee dag er momenteel uit?

Hoe ziet een doorsnee dag er momenteel uit? Frank Boeckx: 'Mijn dagen zijn tegenwoordig nogal rustig. Ik slaap uit, ik ontbijt op het gemak en dan ga ik sporten. Elke dag ga ik fietsen. In samenspraak met de club hebben we een Strava-account. Zo kunnen ze opvolgen wat we allemaal doen.'Heeft het feit dat je nu veel vrije tijd hebt ook zijn positieve kanten?Boeckx: 'Erg veel voordelen zie ik er niet van in. Het is natuurlijk fijn om eens goed te kunnen uitrusten, maar te veel rust is ook niet goed, als profvoetballer blijf je toch het liefst fit. Ik ben ook nogal een sociaal dier, nu moet ik het vooral stellen met wat bellen en berichtjes via WhatsApp.'Hoe probeer je het gebrek aan voetbal te compenseren? Boeckx: 'Ik herbekijk heel veel wedstrijden en probeer die dan te analyseren. Dat is handig als keeper, maar ook om trainingen op te stellen (Boeckx traint momenteel de beloftedoelmannen van Anderlecht, nvdr). Maar ik mis het wel om live naar wedstrijden te kunnen kijken, nu weet ik altijd al wat er gaat gebeuren.'Hoe bang ben je van het coronavirus?Boeckx: 'Ik ben er eerlijk gezegd vrij bang van. Het is toch allemaal wat ernstiger gebleken dan we eerst dachten. Ik zit zelf al wat langer thuis omdat ik last had van een lichte hoest. Dat is op zich niet erg, maar ik wilde echt geen enkel risico nemen. Van die hoest heb ik nog wat langer last gehad en op de duur vraag je je toch af of je het toch niet te pakken zou hebben. Maar het is nooit zo ernstig geworden dat ik naar de dokter ben moeten gaan.'Met wie van de club heb je nog contact en hoe gebeurt dat?Boeckx: 'Ik heb even weinig contact met de rest van de ploeg. We hebben vooral contact met de medische en de sportieve cel via Strava. We moeten nu vooral karakter hebben om fit te blijven in deze moeilijke tijden. Ik woon gelukkig in de buurt van de Vlaamse Ardennen, hier zijn dus wel wat mooie fietsroutes. Maar ik mis het voetbal wel, en dat gaat alleen maar erger worden.'