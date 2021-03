Albert Sambi Lokonga is in korte tijd onmisbaar geworden voor Anderlecht. Het leverde hem zelfs de kapiteinsband op. Sport/Voetbalmagazine vroeg aan Frank Boeckx hoe de jonge Belg was bij zijn debuut bij Anderlecht en wat hij nog ontbreekt voor de top.

De jonge Belg debuteerde onder Hein Vanhaezebrouck in de eerste ploeg van Anderlecht. Die had niet de gewoonte om veel te wisselen en de jonge snaken werden een beetje overgeslagen omdat de ploeg in een kampioenenrace verwikkeld zat. 'De trainer had geen tijd om de jongeren met de grootste zorg te begeleiden en Albert was geen Youri Tielemans, die op zijn 18e een vaste waarde was en een bepaalde ruimte innam in de kleedkamer', zegt Frank Boeckx, die sinds dit seizoen keeper af is bij Anderlecht. 'Je moest dus uit het goede hout gesneden zijn om te slagen.'

'Albert is verstandig omgesprongen met de situatie en hij heeft zaken opgepikt van Kums en Trebel die toen eerste keuze waren op het middenveld. Hij was de eerste om mee te luisteren als er aan die jongens tactische richtlijnen gegeven werden. Hij wist dus wat er van hem verwacht werd om te kunnen spelen. Hij viel niet op - tenzij op training met zijn voeten - en je kon hem niet betrappen op grote uitspraken. Hij was ook geen lawaaimaker in de kleedkamer, hij was eerder timide en teruggetrokken.

'Ik zag in hem een soort observator en dat is een belangrijke kwaliteit voor iemand die net komt kijken. Gaandeweg heeft hij meer noten op zijn zang genomen. Niet gekregen, maar genomen. En dat is zeker niet slecht bedoeld.'

Na de zege in Genk (1-2) begin vorige maand was Vincent Kompany er vrij zeker van: Albert Sambi Lokonga mocht meteen gaan solliciteren voor een plek bij de Rode Duivels. 'We zien het elke dag: Sambi is een speler met bovengemiddelde kwaliteiten', aldus Kompany.

Sambi lijkt deze zomer misschien wel andere oorden op te zoeken, maar heeft hij daar ook al de kwaliteiten voor? 'In het buitenland zal hij niet de tijd krijgen om na zijn controle nog eens na te denken aan wie hij de bal zal geven', zegt Boeckx. 'Aanname en spelen. Niet: aanname, de bal goed leggen en dan spelen. Dat wordt zijn grootste uitdaging. Hij moet eigenlijk gezien hebben waar de ruimte ligt voor hij de pass geeft. Als Sambi dat kan ontwikkelen, dan staat niets een grote transfer in de weg.'

