Groot nieuws voor de Belgische scheidsrechterswereld: Lawrence Visser mag dinsdagavond de Champions Leaguewedstrijd tussen Real Madrid en Sheriff Tiraspol fluiten. Sport/Voetbalmagazine sprak met Frank De Bleeckere, de laatste Belgische ref in de Champions League en momenteel adjunct-TD van het Referee Department.

Na tien jaar heeft u een opvolger in de Champions League. Daar moet u wel tevreden mee zijn?Frank De Bleeckere: 'Zeker en vast, het is een heel belangrijk moment voor zowel de Belgische arbitrage als Lawrence Visser zelf. Hij krijgt de beloning voor zijn harde werk de voorbije jaren.'Had u het zien aankomen dat Visser zijn debuut zou maken?De Bleeckere: 'Ik had een voorgevoel dat het dit seizoen wel eens kon gebeuren. Ik weet van de UEFA dat ze hem van dichtbij volgen. Hij zit ook in hun Talent Group met nog zo'n 12 à 13 andere scheidsrechters. Dat was al positief en dan maakte hij recent nog promotie naar groep 1 van de Europese refs. Als je dan je wedstrijden tot een goed einde kan brengen, dan zit de kans op Champions League er dik in.'Kan Lawrence Visser binnenkort ook actief zijn op EK's of WK's?De Bleeckere: 'Dat kan, al wordt voor een wereldkampioenschap hoofdzakelijk uit de elitegroep, een niveau hoger dan Vissers groep, gerekruteerd. Zeker voor een wereldkampioenschap wordt er uit nog een hogere groep gerekruteerd, de elite. Maar bij een EK is de kans groter, want afgelopen zomer werden er ook al enkele talenten uit de eerste groep opgevist om te fluiten op dat niveau. Maar in principe moet je eigenlijk al bij de top 25 zitten voor de echt grote toernooien.'Visser maakt zijn debuut op Santiago Bernabeu in de wedstrijd tussen Real Madrid tegen Sheriff Tiraspol. Dat is al meteen een grote wedstrijd.De Bleeckere: 'Dat is al meteen een zeer mooie affiche, maar voor alle duidelijkheid: dat zijn ze allemaal in de Champions League. Hij zal merken dat het niveau heel anders zal zijn. En dan spreek ik niet enkel over het spel, maar ook de hele sfeer in het stadion. In België fluit je wedstrijden met maximaal 30.000 supporters, in Madrid is dat een veelvoud daarvan. Hij zal daar wat aan moeten wennen, maar vanavond kan dat al als hij er gaat opwarmen. Maar eenmaal de wedstrijd begint, zit een scheidsrechter zo in zijn bubbel dat het niet uitmaakt waar hij is en welke ploegen op het veld staan.'Denkt u dat Lawrence Visser nu anders bekeken zal worden in de Belgische voetbalwereld, dat spelers hem anders gaan benaderen?De Bleeckere: 'Die aanduiding vraagt nu om bevestiging. Je bent maar zo goed als je laatste wedstrijd. Maar in de Champions League mogen fluiten, heeft zeker een impact hier in België. Toen ik mijn eerste wedstrijd in de CL floot, in 2001 geleden tussen Fenerbahce en Lyon, veranderde dat wel wat. Visser zal nu ook wat in the picture komen, maar ik blijf er bij: de wedstrijd moet nu ook goed aflopen. Want eenmaal je van het allerhoogste hebt geproefd, wil je er ook blijven. En dat kan enkel door goed te fluiten.'Welke invloed heeft deze benoeming op de hele Belgische scheidsrechterswereld?De Bleeckere: 'Voor het Referee Department is het heel positief dat we opnieuw op de kaart van de UEFA staan, want met zo'n scheidsrechter in de Champions League doe je echt mee op het hoogste niveau. En het is ook een stimulans voor de andere scheidsrechters, want zij zien dat het ook voor hen mogelijk is om daar te staan als ze er maar hard genoeg voor werken. Zeker voor onze rekruteringscampagne kan de benoeming van Visser niet beter vallen. Zo kan je tonen aan jonge mensen dat ze er kunnen geraken als je erin gelooft en je er alles voor doet.'Zijn er andere Belgische scheidsrechters die momenteel kans maken om in de voetsporen van Visser te treden?De Bleeckere: 'We hebben momenteel zeven internationals. Als je die bekijkt, zie je dat we vooral een jonge groep hebben. In groep twee hebben we voorlopig nog drie Belgen met Jonathan Lardot, Erik Lambrechts en Alexandre Boucaut. Net daaronder zitten Nicolas Laforge, Bram Vandriessche en Nathan Verbomen. Het is nu aan hen om te tonen dat ze ook die stap kunnen zetten. Maar ik kan niet zeggen of we de komende jaren ook een tweede Belg in de Champions League hebben. Dat hangt af van hun prestaties.'U heeft zelf jarenlang op het allerhoogste niveau gefloten. Heeft u tips voor Visser?De Bleeckere: 'Ik heb al meerdere keren op Real mogen fluiten, dus ik weet hoe het daar zit. Ik heb hem ook al een paar keer gebeld. Hij zal logische beslissingen moeten nemen, die de spelers kunnen aanvaarden, en dan kan je groeien in de wedstrijd en voel je je goed in je vel. Dan volgt het goede resultaat wel. Maar hij moet ook vooral genieten. Je vergeet nooit je eerste wedstrijd in de Champions League. Ook Visser en zijn team zullen zich dat altijd blijven herinneren. Dus zeker genieten waar het mogelijk is.'