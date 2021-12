Zondag staat Beerschot - Antwerp op het programma. Sport/Voetbalmagazine ging spreken met Frank Raes, sportcommentator bij Sporza en kenner van het Antwerpse voetbal. Een voorsmaakje over Beerschot.

Had je bij Beerschot zo'n terugval tegenover vorig jaar verwacht?

Frank Raes: 'De kern van Beerschot was al minder sterk en die hebben vorig jaar dan nog eens boven hun niveau gepresteerd. En dan geraakt Sanusi, die ik vorig jaar na Holzhauser de beste vond, geblesseerd en vertrekt Tissoudali naar Gent. Plots was Holzhauser al zijn aanspeelpunten kwijt. Ook Suzuki. Jan Van Winckel zei bij zijn komst dat hij beter was dan de Suzuki van STVV, maar dat toonde hij na enkele sterke wedstrijden niet meer.

'Vergeet niet dat Beerschot vorig jaar in zijn goeie periode ook al veel goals tegen kreeg. Uiteindelijk heeft dat fantastisch voetbal maar een half jaar geduurd. Ik denk niet dat Losada zou vertrokken zijn als hij gevoeld had dat ze dat niveau zouden kunnen volhouden. Natuurlijk is Caicedo nu goed, maar hij zit meer in Zuid-Amerika dan op het Kiel. Goeie speler, maar gehuurd, net als Coulibaly. Als die weg gaan, kan Beerschot volgende zomer weer herbeginnen.

'Wat ik nooit begrepen heb, is dat ze altijd maar aanvallende spelers bleven halen, terwijl je eerst je verdediging stabieler moet maken. Dat probeerde Will Still wel. Die had ik als trainer nooit weggestuurd, ook al had die misschien wat minder uitstraling naar buiten toe.'

Had Beerschot het anders kunnen aanpakken, qua beleid?

Raes: 'Waarschijnlijk niet. Je komt uit eerste provinciale en stijgt elk jaar. Ze zweerden dat ze zich niet gek zouden laten maken door makelaars of geld, maar eens ze in eerste klasse belandden bleek het toch moeilijk om daar aan te weerstaan. Plots komt iedereen op je af, dan ben je een vogel voor de kat, want je wil natuurlijk wel competitief blijven en niet roemloos terugzakken naar de anonimiteit van de lagere klassen. Ik zie nu toch dat deze trainer er weer een zekere schwung in krijgt, waarmee ze zich misschien nog gaan redden. Maar ik lees ook dat ze vijf miljoen schulden hebben en dat hopen op te lossen door straks een speler te verkopen. Maar de goeie zijn gehuurd, die kun je niet verkopen. En van de verkoop van Vanhamel of Bourdin zal je niet rijk worden.'

Vind je Holzhauser nog altijd een goeie voetballer of hebben we hem overschat toen we hem vorig jaar naar een tweede plaats stemden in de Gouden Schoen?

Raes: 'Holzhauser kan fantastisch voetballen. Noem één speler die beter tegen een bal kan trappen in eerste klasse dan hij. Hij is slim, loopt zich altijd vrij en voelt alles. Tegen Genk speelt hij bij die eerste goal die bal achteruit omdat hij weet dat er iemand in zijn rug loopt. Maar hij heeft wel spelers rondom zich nodig die voor hem de boel opkuisen, zoals Caicedo, Pietermaat en Sanusi vorig seizoen. Positioneel verdedigt hij wel, net als Kums. Ik zou hem graag eens bij pakweg Club zien, alleen al om zijn stilliggende ballen. En hij loopt altijd vrij. Ik vind hem een atypische ouderwetse voetballer. Het moeten niet allemaal box-to-box-spelers zijn wiens waarde je helemaal in data kunt uitdrukken. Sowah was vorig jaar met OHL de man met de meeste highintensity runs. En nu? Je moet die gegevens meenemen, maar ook gewoon met je eigen ogen kijken. Hoe kun je het talent van Holzhauser in statistieken gieten? Hoe kan je vrij lopen in cijfers gieten?'

Lees het volledige interview met Frank Raes deze week in Sport/Voetbalmagazine of in onze Plus-zone.

