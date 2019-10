Anderlecht stelde vandaag Frank Vercauteren voor. Hij werd vorige week al aangesteld als de nieuwe hoofdcoach.

'Waarom ik deze keuze gemaakt hebt? Om verschillende redenen.' begon Vercauteren, 'Het is mijn club en hier is toch een andere ambitie met meer mogelijkheden. Dit is een stap hogerop voor mij.' Vorige week raakte al bekend dat de ex-speler van Anderlecht terugkeerde als hoofdcoach. De keuze voor Anderlecht was evenwel niet snel gemaakt, omdat Vercauteren zelf nog sportief adviseur was bij Oud-Heverlee Leuven: 'Ik heb lang getwijfeld, want ik had wel wat vrijheid bij OHL. Ik heb daar nu iets neergezet en dat was toch wel moeilijk om dat achter mij te laten.'

Anderlecht plukte Vercauteren weg bij OHL en daar waren ze in Leuven niet blij mee. Ze waren vooral ontgoocheld in Anderlecht en Vercauteren zelf, zo vertelden ze in een persbericht. De nieuwe coach van Anderlecht kwam daar in zijn voorstelling nog even op terug: 'Ik heb geen begrip voor wat OHL nu allemaal aan het zeggen is. Het staat gewoon in het contract dat ik mocht vertrekken. Ik moet dan toch niet 10 dagen op voorhand gaan vragen of ik weg mag?'

Vandaag moesten Anderlecht en Vincent Kompany zich nog verdedigen voor de Licentiecommissie omdat de rol van de kapitein onduidelijk was. Kompany werd bij Anderlecht namelijk binnengeleid als speler-trainer/manager maar aangezien hij geen Pro Licence-diploma heeft, mag hij geen aanwijzingen geven langs de lijn. Dat deed hij toch. Op de vraag of Vercauteren nu volledig hoofdcoach is, kwam hij zelf nogal vaag uit de hoek: 'Is dat belangrijk of ik nu de hoofdcoach ben? Er moet wel iemand zijn die de eindbeslissing neemt, maar een team leiden is teamwork. De assistenten komen ook met raad en aanwijzingen.'

Paars-wit staat pas dertiende met slechts 9 punten en dreigt Play-Off 1 niet te halen. Volgens Vercauteren moeten er toch geen grote veranderingen doorgevoerd worden: 'Ik ben hier niet om dingen te veranderen, ik ben er om ze te verbeteren. Ik kijk voorlopig niet naar het klassement, maar het is wel duidelijk dat we hoger moeten mikken dan waar we nu staan. Ze zoeken nog uitdagers voor Club Brugge, daar moeten we geraken. Of ik de filosofie van Kompany kan begrijpen? Ja, tuurlijk! Ik ben toch Anderlecht-DNA? Ik was toch niet de speler die de bal wegtrapte? Maar er is een verschil tussen doen en dingen weggeven. We moeten de tegenstander niets in de schoot werpen.'

Tot slot had de nieuwe coach van Anderlecht het ook nog over de selectie: 'Het vertrouwen is er in wat er momenteel is. Tot januari kunnen we toch niks doen, dus we moeten oplossingen zoeken met deze jongens.'