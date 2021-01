Antwerp heeft zijn nieuwe coach gevonden. De Great Old bereikte maandagavond een akkoord met Frank Vercauteren. De 64-jarige Brusselaar ondertekende een contract tot het einde van het seizoen.

Vercauteren moet Ivan Leko opvolgen die Antwerp in de eindejaarsperiode verliet voor een avontuur bij het Chinese Shanghai SIPG.

Vercauteren werd in augustus als T1 van Anderlecht aan de deur gezet wegens een verschil in visie met Vincent Kompany, die vervolgens stopte met voetballen en zelf hoofdtrainer werd. Nadien dook zijn naam op bij Racing Genk en de voorbije weken ook bij Standard.

De Rouches kozen echter voor Mbaye Leye. Die keuze kwam er, mede, doordat Vercauteren tegelijkertijd ook onderhandelde met Antwerp. Dat bevestigde CEO Alexandre Grosjean maandag bij de voorstelling van Leye.

Voor Vercauteren wordt het zijn vijfde Belgische club als hoofdtrainer, na Anderlecht, Genk, KV Mechelen en Cercle Brugge. Bij OH Leuven was hij sportief raadgever en in het buitenland coachte hij Al-Jazira (Verenigde Arabische Emiraten), Sporting Lissabon (Portugal), Krylia Sovetov Samara (Rusland) en Al-Batin (Saoedi-Arabië). Hij was ook kort bondscoach van de Rode Duivels.

Antwerp staat na 19 speeldagen in de Jupiler Pro League vijfde. Het overwinterde ook in de Europa League, waar het Schotse Rangers in de zestiende finales de tegenstander is.

