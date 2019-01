Frankie goes to Anderlecht: portret van de nieuwe sportief directeur

In november 1975 stappen samen met de jonge spelers van het C-elftal van Ajax twee stille Deense jongens mee op de bus die hen van Amsterdam naar het trainingscentrum van de Nederlandse KNVB in Zeist voert. Daar speelt Ajax C een oefenwedstrijd tegen Willem II in het kader van de trainersopleiding van twee voormalige profvoetballers die in Zeist hun diploma willen halen: Theo Laseroms en Hans Dorjee. David Endt, toen rechtsback voor Ajax C en nadien lang perswoordvoerder en teammanager van de club, ziet de 19-jarige Frank Arnesen en de 17-jarige Sören Lerby arriveren van de Deense tweedeklasser Fremad Amager. 'Ik dacht: die komen helemaal uit Denemarken, hoe lastig moet dat niet zijn, zo jong en alleen in het buitenland? Ik ga even met hen praten. Dus ben ik naast Frank gaan zitten, met Sören de bank achter ons. We waren meteen veroordeeld tot vriendschap voor mekaar.'

