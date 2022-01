De Fransman Jean-Louis Garcia is de nieuwe coach van Seraing en volgt bij de Luikse club Jordi Condom op. Dat heeft Seraing, dat in de Jupiler Pro League weggezakt is naar de voorlaatste plaats, maandag op een persmoment bevestigd.

Seraing maakte eind december, nog voor het einde van de met 2-0 verloren competitiewedstrijd tegen KV Mechelen, bekend de samenwerking met coach Jordi Condom stop te zetten. De Spanjaard zakte de laatste weken van 2021 met Seraing, na vijf nederlagen op een rij, weg naar de voorlaatste plaats.

Seraing was voor Condom de derde Belgische club. Eerder was de Spanjaard in ons land actief voor AS Eupen en Roeselare. In eigen land was hij jarenlang jeugdtrainer bij FC Barcelona.

