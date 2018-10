Fraude in het voetbal: Fabien Camus aangehouden

In kader van de operatie Propere Handen is de 33-jarige voetballer Fabien Camus aangehouden en opgesloten in de gevangenis van Lantin. Dat heeft het federale parket woensdag bekendgemaakt. Camus was op het einde van vorig seizoen speler bij KV Mechelen, maar zijn contract is intussen afgelopen. Camus is ook een ex-voetballer van KRC Genk en Antwerp FC. Hij wordt verdacht van witwassen van geld en lidmaatschap van een criminele organisatie.

Camus, van Frans-Tunesische origine, werd gearresteerd en moest woensdag al bij de onderzoeksrechter verschijnen, die hem dus na verhoor liet opsluiten. KV Mechelen sloot met Camus een contract af tijdens de wintermercato in het seizoen 2017-2018. Hij zat daarvoor zonder club. Na het vorige voetbalseizoen in juli 2018 liep zijn contract bij KV Mechelen ten einde.

Camus is de tweede voetballer die in verdenking is gesteld in het onderzoek van het federale parket naar witwaspraktijken, corruptie en matchfixing in het Belgische voetbal. Eerder werd Olivier Myny gearresteerd. Hij is vrijgelaten door de onderzoeksrechter, maar werd in verdenking gesteld van private corruptie en lidmaatschap van een criminele organisatie. Hij zou hebben bekend benaderd te zijn geweest voor matchfixing.

Myny speelde vroeger bij Waasland-Beveren en is tegenwoordig aangesloten bij Oud-Heverlee Leuven.

Maandag raakte bekend dat ook Lokeren-trainer Peter Maes werd gearresteerd. Hij is dinsdag voorwaardelijk in vrijheid gesteld. Hij wordt verdacht van witwaspraktijken en lidmaatschap van een criminele organisatie.

Komende vrijdag verschijnen acht van de nog negen aangehouden verdachten, die twee weken in hechtenis zitten, voor de Antwerpse Kamer van Inbeschuldigingstelling. Alleen makelaar Dejan Veljkovic, die naast Mogi Bayat door het gerecht als spilfiguur wordt beschouwd, tekende geen beroep aan.

De Antwerpse KI moet vrijdag beslissen over de al of niet verdere aanhouding van acht verdachten. Het gaat om Mogi Bayat, Karim Mejjati, Dragan Siljanoski, bestuursleden van KV Mechelen Olivier Somers en Thierry Steemans, topscheidsrechter Bart Vertenten, ex-advocaat Laurent Denis en Marija Bogojevska, de vriendin van Veljkovic.