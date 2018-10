Live Fraudeonderzoek in het Belgische voetbal: aanwijzingen voor minstens twee gemanipuleerde wedstrijden

14:33

Vincent Kompany is niet verrast (video)

Vincent Kompany is niet verrast door het nieuws. 'Op dit moment is het te vroeg om het te hebben over individuen, maar als je spreekt over de voetbalsector: dan kan je niet verrast zijn door dit nieuws', stak Kompany van wal. 'De link is heel nauw met de praktijken van de wereld van mensenhandel, drugshandel en prostitutie. In die werelden komt veel geld aan bod en zijn verborgen transacties ook mogelijk. Er zijn veel goede mensen, maar ook veel slechte mensen in de omgeving van het voetbal.'

Kompany pleitte voor een totale transparantie bij transfers. 'Wat ik niet begrijp is dat de transfermarkt internationaal niet helemaal transparant is ondertussen. Er wordt toch sowieso gespeculeerd over lonen van spelers, dat het hen waarschijnlijk niet uitmaakt of hun loon bekend is. Maak het helemaal transparant zodanig dat iedereen zich moet verantwoorden voor hetgeen ze factureren. Uiteraard is een makelaar of bemiddelaar belangrijk voor een speler om hun belangen te beschermen en ook af en toe die van de club. Maar waarom het nog niet transparant is, snap ik helemaal niet.'