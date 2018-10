Live Fraudeonderzoek in het Belgische voetbal: Ivan Leko beraadt zich over verdere stappen na imagoschade

21:14

'Leko geschrokken van wat hem is overkomen'

Ivan Leko, de trainer van Club Brugge, beraadt zich over verdere stappen na de imagoschade die hem de voorbije dagen is berokkend in het onderzoek naar corruptie en matchfixing in het Belgisch voetbal. Dat heeft zijn advocaat Walter Van Steenbrugge donderdagavond verklaard in Terzake op Canvas. Leko is momenteel nog in verdenking gesteld voor witwassen, maar ook van die aantijging blijft volgens Van Steenbrugge niets overeind.

Volgens zijn advocaat werd de trainer van Club Brugge aanvankelijk actieve en passieve corruptie ten laste gelegd, en was er ook sprake van lidmaatschap van een criminele organisatie, maar is daar niets van overgebleven. 'Het enige wat nog opklaring vergt, is een betaling uit 2015 - lang voor hij trainer werd van Club Brugge. Hij moet nagaan of een bepaalde geldsom toen werd aangegeven, maar dat kan nooit een zaak zijn van witwassen', aldus Van Steenbrugge.

Hij geeft aan dat zijn cliënt danig geschrokken is van wat hem sinds woensdagmorgen is overkomen, toen hij erg vroeg werd opgepakt. 'Hij is in verband gebracht met fraude en matchfixing, maar daar was niks van aan', luidt het. 'Toen hij zag welke schade dit heeft berokkend aan zijn familie en aan zijn imago, heeft Ivan Leko me gevraagd hem te helpen. Dit zal allemaal moeten rechtgetrokken worden', aldus Van Steenbrugge, die zich samen met de trainer zal beraden over verdere stappen.