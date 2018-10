Live Fraudeonderzoek in het Belgische voetbal: Vertenten wordt donderdag nog voorgeleid

13:13

KBVB reageert: 'Enorm veel imagoschade'

Of het onderzoek van het federaal parket naar fraude, witwassen en matchfixing nu veel oplevert of niet, de imagoschade voor het Belgisch voetbal is enorm. Dat zegt Pierre Cornez, woordvoerder van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB).

Extra initiatieven om de imagoschade te herstellen, zijn er voorlopig niet. 'We zijn enorm veel bezig met positieve campagnes, voor het vrouwenvoetbal en de scheidsrechters bijvoorbeeld. Die acties zetten we sowieso voort. Het is jammer dat die campagnes nu besmeurd worden, maar dat is nu eenmaal de realiteit waarmee we geconfronteerd worden.'

Of er in de toekomst nog extra inspanningen gedaan moeten worden voor het imago van het voetbal, is nog niet beslist. 'Daarvoor is het nog te vroeg', aldus Cornez.

De KBVB wacht de voorlopige resultaten van het onderzoek af. Donderdagnamiddag zou daarover meer bekend moeten raken. 'Het vermoeden van onschuld geldt voor iedereen. We moeten toelaten dat het federaal parket zijn werk doet. Zolang er geen extra informatie is, onthoudt de KBVB zich van reacties over het dossier.' (Belga)