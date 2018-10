Fraudeonderzoek Propere Handen: geen nieuwe arrestaties, zegt parket

Verschillende media melden dat een tweede journalist van Het Laatste Nieuws en spelers van voetbalclub Waasland Beveren opgepakt zouden zijn voor verhoor. Ook Waasland-Beveren bevestigt bij monde van persverantwoordelijke Martijn De Jonge dat enkele spelers zijn opgepakt voor verhoor. Dat zou kunnen kaderen in het onderzoek naar mogelijke wedstrijdvervalsing in het kader van de degradatiestrijd van vorig seizoen.

'Ik weet niet welke spelers precies zijn opgepakt', aldus De Jonge. 'Er was deze ochtend geen training voorzien omdat er vanavond op de Freethiel een oefenmatch gepland is tegen Keulen. Wij verwachten onze spelers om 16u in het stadion. Meer kan ik hierover niet meedelen.'

Woensdag werd de voorzitter van de Waaslandse club, Dirk Huyck, al ondervraagd. Hij is ondertussen weer op vrije voeten, zo bevestigde De Jonge.

Standard ontkent ondertussen berichten dat voorzitter Bruno Venanzi werd opgepakt. Woensdag hadden er wel huiszoekingen plaatsgevonden bij Standard.

Het federaal parket geeft geen commentaar op de berichtgeving. 'Het enige wat we kunnen zeggen, is dat alle mensen die opgepakt werden, woensdag werden opgepakt', klinkt het.

Om 15 uur houdt het federaal parket een persconferentie waar meer uitleg zal gegeven worden over het onderzoek. Tot dat tijdstip wordt geen verdere informatie verschaft.

Voorgeleid

Intussen starten de voorleidingen van ondervraagde personen in het gerechtsgebouw in Tongeren. In het gebouw van de federale gerechtelijke politie in Hasselt gaan intussen de verhoren verder.

Donderdagmorgen vinden normaal gezien de verhoren van Mogi Bayat en Dejan Veljkovic plaats. De twee makelaars worden als spilfiguren beschouwd en brachten de nacht in de cel door.

Woensdagavond rond 22 uur mocht Herman Van Holsbeeck, ex-manager van Anderlecht, na zijn verhoor al terug naar huis gaan. Rond 22 uur startte onder meer de ondervraging van Stefaan Van Roy, de sportief directeur van KV Mechelen. Dat verhoor werd rond 0.30 uur afgerond.

In de cel

Ook Ivan Leko, coach van Club Brugge, moest de nacht in een politiecel in Hasselt doorbrengen, net als scheidsrechter Bart Vertenten, die ook nog donderdag zou ondervraagd worden.

Leko heeft een lijst van twintig vragen moeten beantwoorden, verklaarde zijn advocaat Walter van Steenbrugge gezegd in een verklaring de verzamelde pers. Leko verschijnt vanmiddag voor de onderzoeksrechter in Tongeren.

Leko werd voor dezelfde misdrijven gearresteerd als de anderen mensen in dit dossier. 'Hij heeft een twintigtal vragen beantwoord en de politie was heel correct. En Ivan Leko heeft dat goed doorstaan', zei Van Steenbrugge, die een gunstige beslissing verwacht voor de trainer van Club Brugge.

Uitzondering Antwerp

Ook opmerkelijk: eersteklasser Antwerp is vooralsnog niet gecontacteerd in het kader van het fraudedossier rond het Belgisch voetbal en er hebben geen huiszoekingen plaatsgevonden. Dat zegt communicatiemanager Dimitri Huygen, die stelt dat er voorlopig geen enkele link is met Antwerp en dat de club onder het huidige bestuur ook geen transfers heeft gedaan met de opgepakte makelaars Bayat en Veljkovic.

Antwerp wil verder voorlopig niet reageren op het fraudeonderzoek. 'Zolang het onderzoek loopt, gaan we daar geen uitspraken over doen', zegt Huygen.