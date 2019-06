De Geschillencommissie Hoger Beroep voor het Profvoetbal veroordeelt KV Mechelen wegens competitievervalsing tot degradatie naar de Proximus League. Dat bevestigt de Belgische voetbalbond zaterdag. Waasland-Beveren gaat vrijuit en speelt volgend jaar in 1A, net als Beerschot Wilrijk dat stijgt in de plaats van KVM.

De Geschillencommissie bevestigt dat KV Mechelen met een puntenhandicap van 12 punten, te verdelen over de twee periodes, zal aantreden in de Proximus League. De club zal ook niet kunnen deelnemen aan de Croky Cup. Ook vier bestuurders van KVM worden veroordeeld voor competitievervalsing.

Waasland-Beveren is voor de Geschillencommissie niet schuldig maar de instantie veroordeelt twee bestuurders van de club wegens het niet voldoen aan de meldingsplicht.

Ook drie spelersmakelaars zijn schuldig bevonden aan daden van competitievervalsing. Voetballer Olivier Myny gaat vrijuit.

'Wij zijn onschuldig'

'We begrijpen deze beslissing niet, wij zijn onschuldig', reageert KV Mechelen zaterdag op zijn site. 'We gaan nu het dossier bestuderen en beraden ons om in beroep te gaan.'

KV Mechelen kan nu binnen de zeven dagen in beroep gaan bij het BAS. Dat beroep werkt opschortend waardoor de hele procedure wordt hernomen.

Advocaat Joris Van Cauter staat Thierry Steemans van KV Mechelen bij. Hij begrijpt de beslissing en veroordeling niet omdat ze volgens hem een aantal fundamentele argumenten ten onrechte naast zich neer hebben gelegd. 'We hebben 36 bladzijden van het 50.000 bladzijden tellende strafdossier mogen zien. En op basis daarvan velt men een oordeel? Ik wil gans het dossier zien', klinkt het.

Van Cauter hard aan zegt direct dat hij in beroep gaat. 'We hebben een aantal fundamentele argumenten aangehaald, maar die negeert men gewoon. We hebben bijvoorbeeld slechts een samenvatting van de afluistergesprekken gekregen, op papier. We hebben niet eens de volledige gesprekken op papier gekregen, laat staan de volledige gesprekken mogen beluisteren. Dat is alsof je een boek beoordeelt op een samenvatting van een paar bladzijden.'

De veroordeling van KV Mechelen zorgt voor opluchting bij Beerschot Wilrijk, dat hierdoor stijgt naar 1A. 'Beerschot is opgetogen dat de Belgische Voetbalbond het onderzoek grondig en sereen heeft gedaan, en dat de geschillencommissie de vordering heeft gevolgd, binnen de voorziene timing', reageert het Antwerpse team. 'Beide instanties hebben de ernst en de hoogdringendheid van dit dossier ingezien.'

Waasland-Beveren 'heel gelukkig met deze uitspraak'

Waasland-Beveren steldt dat de club 'terecht' vrijuit gaat. 'De geschillencommissie bevestigt dat W-B altijd correct heeft gehandeld', aldus de Waaslanders op Twitter.

De Geschillencommissie veroordeelt voorzitter Dirk Huyck en financieel directeur Olivier Swolfs wel wegens het niet voldoen aan de meldingsplicht. 'Onze voorzitter en financieel directeur krijgen beiden een schorsing van een jaar', legt woordvoerder Martijn De Jonge uit. 'In het geval van de voorzitter gaat het om een jaar voorwaardelijk, bij Swolfs om een jaar effectief. We gaan intern kijken hoe zijn afwezigheid op te vangen.'

Huyck slaakte zaterdag een zucht van opluchting. 'Eindelijk kunnen we die zeven zwarte maanden achter ons laten', reageerde hij. 'In de club is iedereen heel erg blij. Dat ik geschorst ben is bijzaak, de club is veilig. Eindelijk kunnen we die zeven zwarte maanden achter ons laten. Ik kan niemand uitleggen hoe zwaar die waren. Ik heb altijd geprobeerd transparant en eerlijk te zijn. Dat was volgens mij de enige manier om hier door te raken', aldus Huyck.

De voorzitter van Waasland-Beveren gaat niet helemaal vrijuit, maar komt weg met een voorwaardelijke straf wegens het verzaken aan de meldingsplicht. Een inbreuk waar hij ook schuldig voor pleitte voor de Geschillencommissie Hoger Beroep. 'Ik wist zelfs niet dat er zoiets bestond. De voetbalbond moet dat wapen tegen matchfixing beter uitleggen. Voortaan zal ik, en met mij ook de club, daar beter op letten, dat spreekt voor zich.'

Veljkovic tien jaar geschorst

Spelersmakelaar Dejan Veljkovic werd door de Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) voor tien jaar geschorst van activiteiten bij de voetbalbond. 'Dat is weinig verrassend, maar we blijven op onze honger zitten wat de motivering betreft', reageerde zijn advocaat Kris Luyckx zaterdag.

'Over de grond van de zaak bestaat er weinig discussie. Mijn cliënt heeft een belangrijke, zo niet een centrale rol gespeeld in deze zaak. Deze sanctie hadden we dus zien aankomen', aldus meester Luyckx.

Veljkovic wordt gesanctioneerd door de bond, hoewel hij geen aangeslotene is. 'We hadden evengoed een oproeping kunnen krijgen van de lokale vissersclub', zei Kris Luyckx daar eerder over. 'En in de motivering blijven we over dat punt nog steeds op onze honger zitten. Het is nog steeds niet duidelijke hoe wij als niet-aangeslotene gestraft kunnen worden. Maar goed, dat is een formele discussie.'

Meester Luyckx bekijkt nog of het nuttig is om beroep aan te tekenen bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). 'We moeten nog afwachten tot de spijtoptantenregeling wordt bekrachtigd. Ik heb nog geen datum gekregen van het federaal parket, maar dat zou deze maand moeten gebeuren. Voor ons is het belangrijk om eerst dat strafrechtelijk dossier af te ronden. Zodra de bekrachtiging er is, is voor ons alles achter de rug. De termijn van zeven dag? Die zal moeilijk haalbaar zijn. Maar we zullen eens bekijken met het parket. Eventueel gaan we enkel op formele gronden in beroep bij het BAS', aldus Veljkovic' advocaat.

Mortelmans gaat in beroep

Spelersmakelaar Walter Mortelmans zal in beroep gaan tegen de schorsing van één jaar die de Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) hem oplegde wegens wedstrijdvervalsing. 'We gaan verschillende juridische acties instellen', bevestigde zijn advocaat Hugo Vandenberghe zaterdagavond.

Een jaar schorsing is het deel van Mortelmans, die via zijn vennoot Thomas Troch op vraag van Thierry Steemans (financieel directeur KV Mechelen) aan speler Olivier Myny zou gevraagd hebben om niet voluit te gaan wegens Mechelse interesse.

'Men is in de motivering totaal niet ingegaan op de essentiële argumenten (omtrent onder meer rechten van verdediging en eerlijk proces) die we in onze conclusies hebben aangebracht. Daarop dient geantwoord te worden. Het is evident dat we in beroep zullen gaan bij het BAS. We zullen zelfs meerdere juridische acties instellen tegen die beslissing', aldus meester Vandenberghe.

De Pro League onthoudt zich van commentaar op de beslissingen van de Geschillencommissie Hoger Beroep. 'De Pro League neemt akte van de beslissingen, onder voorbehoud van beroep bij het BAS, maar zal verder geen commentaar geven', klinkt het in een korte mededeling.