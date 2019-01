Fred Rutten voor vuurdoop bij Anderlecht: 'Resultaat staat nu voorop'

Voor kersvers coach Fred Rutten is het de eerste echte test, na de twee oefenwedstrijden van vorige week op trainingskamp. Makkelijk wordt dat niet, want de Gentenaars verloren in eigen huis niet meer sinds de 1-5 van begin oktober tegen leider Racing Genk.

Dat was de laatste wedstrijd van Yves Vanderhaeghe, onder Jess Thorup werd er vervolgens in de Ghelamco Arena slechts één keer gelijkgespeeld (0-0 tegen Antwerp), tegen Charleroi, Eupen, Kortrijk en Cercle bleven de drie punten in Gent.

Bepalend wil Rutten die eerste wedstrijd echter niet noemen. 'Ik denk niet dat je met één zege de competitie redt. Andersom ook niet', vertelde Rutten vrijdag in het Astridpark. 'Al is verliezen bij Anderlecht nooit een optie. Bij iedere nederlaag staat de club in brand, dat is heel normaal. We gaan wel naar Gent met een positief gevoel.

'Wanneer ik tevreden zal zijn? Ik ben niet snel tevreden, al zal ik met de drie punten wel genoegen nemen. Het resultaat staat op dit moment voorop. Ik hou van voetballen en dan wil je wel eens leuke dingen zien, maar dat is nu niet het belangrijkste. We bekijken het wedstrijd per wedstrijd. De eerste opdracht is het bereiken van de play-offs.'

Rutten is nu iets meer dan anderhalve week in dienst bij de Belgische recordkampioen. 'Het zou wat kort door de bocht zijn om te stellen dat je na minder dan twee weken mijn werk al duidelijk kunt zien, dat vraagt wat tijd. Het allerbelangrijkste is nu punten halen. We hebben de kwaliteiten om in de play-offs te geraken, al wordt dat wel een gevecht.'

De Nederlander beseft dat er Anderlecht nog negen lastige wedstrijden wachten in de rush naar de play-offs, met onder meer verplaatsingen naar Gent, Standard en Antwerp en een thuiswedstrijd tegen landskampioen Club Brugge, terwijl de club in de competitie al op veertien punten van leider Racing Genk op de vijfde plaats geparkeerd staat.

'Momenteel staat de focus op Gent, daarna kijken we pas verder. Objectief is het natuurlijk een heel zwaar programma, maar daar kunnen we toch niets aan veranderen.'

Met Adrien Trebel mist Rutten waarschijnlijk meteen een belangrijke schakel op het middenveld, terwijl het af te wachten valt of aanwinst Peter Zulj de selectie haalt. 'De kans dat Trebel kan spelen, is niet erg groot. Donderdag en vrijdag heeft hij niet getraind. We bekijken het dag per dag. Zulj komt vrijdagavond dan weer in Brussel aan en traint zaterdag een eerste keer mee, dan kan ik zien hoe fit hij is.'

Toch heeft Rutten zijn team al 'voor 99 procent' in zijn hoofd. Waarschijnlijk start paars-wit met vier achterin. 'Je moet spelen naar de mogelijkheden van de spelers, in een systeem waarin ze zich prettig voelen. En ik heb vastgesteld dat ze zich in dit systeem (4-3-3, red) wel goed voelen.'