Fred Vanderbiest keert al na vijf maanden terug naar KV Mechelen als assistent

Fred Vanderbiest (42) stopt na minder dan vijf maanden als hoofdcoach van RWDM, de nummer acht in eerste amateur. Hij wordt opnieuw assistent-trainer bij KV Mechelen. Zowel met KVM als met RWDM is er een mondeling akkoord over de terugkeer van de T2. Dat heeft Malinwa dinsdag aangekondigd.

Vanderbiest won de titel in 1B én de beker met KV Mechelen. © Belga Image