De 43-jarige assistent-trainer van KV Mechelen krijgt in de 1/16 finales van de Croky Cup met RWDM zijn ex-club over de vloer.

Je testte tweemaal positief op corona. Hoe zwaar woog dit door in je dagelijkse activiteiten? Frederik Vanderbiest: 'De eerste keer ondervond ik lichamelijk niets specifieks. De tweede keer, tijdens de decembermaand toen de hele technische staf besmet raakte en in quarantaine moest, had ik een viertal dagen een grieperig gevoel. En ook mijn smaak viel wat weg. Dat nam in totaal tien dagen in beslag. Ik testte uiteindelijk drie weken positief. 'In huis kon en mocht ik alles doen, want ik had geen last van vermoeidheid. Ik ben iemand die opstaat en gaat slapen met voetbal en die niet graag de hele tijd binnen zit. Dat vergde dus een aanpassing, ook voor mijn huisgenoten. Het was voor hen niet evident, want ik was toen zeker niet de best gezinde. Via de pc hield ik me bezig met het uitzetten en bijhouden van de trainingen, naast wat telefonische contacten. Gelukkig waren er ook nog inhaalwedstrijden op Eleven Sports.'Hoe komt het dat het zo lang duurde vooraleer jullie de juiste gebruiksaanwijzing vonden voor het Oekraïense talent Marian Shved, die wordt gehuurd van Celtic? Vanderbiest: 'Al drie jaar stellen we een groep samen met specifieke karakteristieken en Marian was daarin een nieuw gegeven. Hij is introvert, kende de competitie niet en wisselde al verschillende keren van ploeg. De aanpassing van beide kanten verliep aanvankelijk moeilijk. Het leidde tot een clash tussen staf en speler. Nu zitten we samen op het juiste spoor, omdat alle partijen water bij de wijn deden. 'Wij zijn blij met die ontbolstering en mogen ons op de borst kloppen dat we uit die impasse geraakten. Sinds december hebben we een extra troef op het veld. KV Mechelen moet het hebben van zijn werkkracht. Spelers mogen niet te veel teren op hun flitsen, maar dienen bij balverlies hun taken uit te voeren. Geoffry Hairemans draaide ook die knop om.'Waarom klikt het zo goed tussen jou en hoofdtrainer Wouter Vrancken? Vanderbiest: 'Omdat we op dezelfde golflengte zitten qua visie, al let Wouter meer op de details. Ik ben het iets explosievere type, die voor iedereen één lijn hanteert. Wouter analyseert meer de individuele profielen en benadert hen dan zo met een specifieke aanpak. Van hem pikte ik de vier basisprincipes op van ons spelsysteem. We staan voor hetzelfde idee: een 4-2-3-1. Ook tijdens de mindere periodes switchten we niet.'Hoe sterk is je band nog met bekertegenstander RWDM? Vanderbiest: 'Zoals altijd: hecht. Toen ik vertrok, verschoot iedereen wat. Maar met voorzitter Thierry Dailly heb ik nog regelmatig contact. Ik had alles wat onderschat en ging iets te vroeg terug. Waarschijnlijk was ik ook niet klaar voor de club met de vier magische letters. Daarom was die beslissing ook zo moeilijk. Want in mijn hoofd is RWDM het kleine Mechelen. Door de beleving bij de supporters en qua dna. 'Door het ontbreken van fans zal het nu geen emotioneel weerzien zijn. Als speler sliep ik daar twee dagen niet van. Ik vind de affiche wel leuk. Het eerste resultaat dat ik altijd wil zien, is wat RWDM gedaan heeft. Ik blijf het allemaal opvolgen. Vincent Euvrard pakt uit met een vijfmansverdediging, een vierkant in het midden en een diepe spits. Ze gaan hier niet open en bloot komen spelen, maar uitpakken met een goede organisatie, veel volk achter de bal, snel uitbreken en sluw spelen. We zijn zeker op onze hoede.'Wat is een realistische vooropstelling voor YR KV Mechelen voor de rest van dit seizoen? Vanderbiest: 'We eindigden vorig seizoen zesde. Dat blijft ook nu de ambitie. Bij de eerste acht zouden we toch graag geraken. En met de Croky Cup hebben we een speciale verhouding, door de winst in 2019. Bij uitschakeling van RWDM komen we vermoedelijk uit tegen Beerschot. Dan zit je al in de kwartfinales. En dan kan het snel gaan, weten we uit ervaring. Wij profileren ons ook graag als bekerploeg.'