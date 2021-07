Free Pro Players FC, een voetbalclub die is opgericht om werkloze voetballers te ondersteunen en trainen, heeft sinds begin vorige maand al 21 professionals de revue zien passeren. 'We gaan oefenwedstrijden spelen wanneer we met 16 zijn. We hebben al 2 keepers', zegt initiatiefnemer Lode Leirens. 'Laat ons zeggen dat we stilaan een volwaardige ploeg bijeen hebben gebracht.'

Sinds begin juni traint Free Pro Players FC in Lokeren met professionele voetballers die niet aan een contract zijn geraakt. Onder meer Jérémy Taravel, Jelle Van Damme, Renato Neto, Loris Brogno. 'Namen die in de Belgische eerste klasse al actief geweest zijn', zegt Leirens. 'Mensen uit vierde provinciale kunnen wij hier niet opvangen.'

De voetbalclub voorziet de nodige outfits en trainingsmateriaal, een veld, omkadering en vooral een sportieve groepssfeer die de spelers in vorm moet houden. Ex Zulte-Waregem-trainer Eddy Van Den Berge voorziet de trainingen. 'Het is belangrijk dat deze spelers een plaats hebben waar ze zichzelf verder kunnen ontwikkelen', klinkt het.

'Als je na je contract niet onmiddellijk een andere ploeg vindt? Dat doet wel iets met een mens', zegt Leirens. 'Voetballers zijn ook maar mensen.' De spelers die zich aansluiten bij Free Pro Players FC gaan een stevig engagement aan. 'Vijf keer per week, drie uur per dag. We verwachten dat ze hier elke dag zijn om samen te trainen.

Het project krijgt financiële steun uit syndicale kring, die hoopt dat het initiatief een succes wordt. Sportvakbond ACV-Sporta schat dat elk jaar zowat 35 spelers hun contract niet verlengd zien.

