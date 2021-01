Michael Frey en Leandro Bertone werden groot bij een topclub in Zwitserland, YB Bern, maar vechten nu met Waasland-Beveren tegen de degradatie. Hoe anders is dat?

Bijna een half jaar zijn ze inmiddels in België, de twee 26-jarige Zwitsers Michel Frey en Leandro Bertone. De eerste werd aan Waasland-Beveren uitgeleend door het Turkse Fenerbahce, de ander ligt er definitief onder contract. Jaren speelden ze aan de top, een hele tijd samen zelfs. Bertone werd met YB Bern zelfs twee keer kampioen van zijn land. Nu vechten ze, vanavond in Moeskroen, voor het behoud. Frey, in 2013 nog Zwitsers belofte van het jaar, bikkelend in de spits. Bertone strijdend op het middenveld. Sport/Voetbal Magazine ging vorige week bij hen op bezoek en had het over het vreemde verloop van hun carrière, hun zin voor avontuur en ook over hun eerste indrukken in Beveren.

Leandro Bertone: 'De sterkte van de Jupiler Pro League is het fysieke, vind ik. Je moet hier stevig en fit zijn. Veel loopvermogen hebben, dat ook. En ik vind de kwaliteit behoorlijk hoog, bij elke ploeg. De spanning hier, bij elke match, verraste me. Alles ligt zeer dicht bij mekaar.'

Michael Frey: 'Ik vind dit een technische competitie. Veel technisch sterke spelers, dat is in mijn ogen het grootste verschil met de Zwitserse. Ook behoorlijk offensief.'

Bertone: 'Omdat het zo snel gaat, valt het misschien niet zo op, maar analyseer eens goed de spitsen in België: de manier waarop ze de bal meenemen, hun eerste controle... Die is echt goed. Een groot verschil met de competities waarin ik vroeger speelde.'

Frey: Mijn lot is: strijden voorin. Tegelijkertijd kan ik daar ook van genieten, van dat wroeten en werken. Het zou voor mij iets makkelijker zijn moest de ploeg wat meer in de zestien zijn, maar daar werken we aan.'

Bertone: 'We steken veel energie en kracht in het verdedigen, onze omschakelmomenten zijn meestal de counter, met twee, drie spelers. Dat betekent dat er veel afstand moet worden overbrugd en dat Michael vaak slechts één speler in zijn buurt heeft om een bal aan kwijt te kunnen. Dat moet nog beter, we moeten er compacter uitkomen, om Michael wat beter te ondersteunen.'

Hun zin voor avontuur bracht ze naar Beveren, waarbij angst voor de sportieve uitdaging hen geenszins tegen hield.

Bertone: 'In de zomer had ik een paar mogelijkheden en toen kreeg ik plots een telefoontje van mijn zaakwaarnemer: "Wat denk je van België?" Ik heb relatief snel ja gezegd. Ik had totaal geen besef van het voetbal hier, maar mijn doel is altijd hetzelfde: indruk maken en me bewijzen in een land dat ik niet ken. Dat avontuurlijke steekt dan weer de kop op. Dat zijn processen die je meeneemt in je leven waardoor je je persoonlijkheid steeds meer versterkt. Ik hou van verantwoordelijkheid nemen. Ik strijd ook graag en dit is een team waar je moet vechten. Dat onbekende lokte me.'

Frey: 'Mij ook.'

Bertone: 'Ik heb vooraf de stand bekeken van dit seizoen, maar eigenlijk maakte dat niet zoveel uit. De andere seizoenen heb ik niet bekeken, aan het verleden kun je toch niks veranderen.'

Went het inmiddels, veel verliezen?

(In koor): 'Nooit.'

Bertone: 'Je blijft het haten. Maar het maakt wél dat een zege mooier wordt, als die dan toch eens komt.'

Lees het uitgebreide gesprek met de Zwitsers van Waasland-Beveren in Sport/Voetbalmagazine van 20 januari.

