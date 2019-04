Het rapport wordt eind dit seizoen pas voorgesteld, maar uit dat wat al doorsijpelde blijkt dat de analyse over de Belgische arbitrage vrij hard is. Maar dat Frank De Bleeckere Johan Verbist opvolgt als nieuwe baas... 'Waar halen jullie het?'

Waar we dat haalden, dat laatste? Een beetje overal. Je kon met niemand een gesprek over arbitrage aanknopen, of de naam van Frank De Bleeckere viel. Hij zou de opvolger zijn van Johan Verbist, die sinds de zomer van 2016 aan de slag is als verantwoordelijke voor de scheidsrechters bij de Belgische voetbalbond.

...