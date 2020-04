RE Mouscron, dat in slechte papieren zit nadat het voorlopig geen licentie kreeg voor volgend seizoen, denkt eraan om te fuseren met buur KV Kortrijk; Dat bericht Het Laatste Nieuws vrijdag. Mogelijk zou ook SV Roeselare in de gesprekken betrokken worden.

Voor Moeskroen dineerden voorzitter Patrick Declerck en CEO Paul Allaerts samen met Kortrijk-voorzitter Joseph Allijns en zijn algemeen manager Matthias Leterme.

'Het initiatief kwam van Moeskroen. Een invitatie sla je niet af, zeker niet van je naaste buur', verklaarde Leterme achteraf. 'In een voetballandschap dat in evolutie is, is het goed om van gedachten te wisselen. Maar het was pas een eerste gesprek. We moeten zien wat de meerwaarde is, maar we schieten het idee niet per definitie af.'

'Ik citeer altijd het voorbeeld van Winterslag en Waterschei, twee bescheiden clubs die tot Racing Genk fuseerden en een succesverhaal brengen', aldus Moeskroen-voorzitter Declerck, die geboren werd in Kortrijk. 'Iedereen weet dat er te veel clubs zijn in de regio. Kortrijk en Zulte Waregem zie ik niet meteen fuseren, maar Kortrijk en Moeskroen, waarom niet?'

Het maakt Declerck alvast niet uit waar de nieuwe fusieploeg zou gaan spelen. 'Waar we gaan spelen, dat kan me helemaal niet bommen. In Kortrijk waarschijnlijk, zij hebben meer supporters en sponsors.'

'Als Kortrijk Moeskroens bloed mee krijgt en het goed doet, dan kan dat best wat fans van hier opleveren. Het is amper een kwartiertje ver. En we kunnen ook sponsors aanbrengen. Onze supporters zullen hier misschien niet blij zijn, maar als ze een ploeg willen, dat ze het dan eerst tonen door naar het stadion te komen.'

