Fysiektrainer Renaat Philippaerts: essentieel onderdeel in het systeem-Preud'homme

Wat Preud'homme tijdens zijn periode bij Club doorzette nadat Verhaeghe en Mannaert dat er geïnstalleerd hadden, probeert hij nu ook bij Standard: de ploeg verder professionaliseren.

Het gebrek aan regelmaat dit najaar geeft aan dat de groep daar zelf ook nog niet helemaal van is doordrongen, al zijn de 'strandsessies' uit de periode van Ricardo Sá Pinto verleden tijd. Veel jongens liepen de voorbije maanden rond met een lang gezicht. Vorig seizoen werd in de kleedkamer nog geregeld gefeest, dit jaar was de sfeer vaak triester. Een en ander werd onlangs gecorrigeerd.

Net als bij Brugge laat Preud'homme bij Standard niks aan het toeval over. Er wordt regelmatig urine geanalyseerd, nagenoeg dagelijks moeten voetballers op de weegschaal. Op het veld wordt hard gewerkt, de groep heeft na vorig seizoen een zeer grote fysieke achterstand in te halen. Net als in Brugge wordt volop data verzameld. De gps-hesjes geven informatie over snelheid, afstand en over de hartslagfrequenties. Gegevens worden achteraf direct geanalyseerd, je wegsteken op training is onmogelijk geworden.

Net als bij blauw-zwart zijn Renaat Philippaerts en Jan Van Steenberghe ook nu in Luik aan de slag. Speciaal daarvoor verhuisde de 48-jarige Philippaerts met de familie vanuit Drongen naar Tongeren. Hij is een essentieel onderdeel van het systeem-MPH. Het duo is sinds de Gentse periode onafscheidelijk. Ook relationeel, het is de ex-professor aan de universiteit van Gent die MPH tempert als hij over zijn toeren gaat. Net als in Brugge luistert Preud'homme ook naar zijn kleedkamer, ook al bewaart hij afstand. Hij ziet liever de spelers zelf verantwoordelijkheid nemen en zelf professioneler aan de slag gaan. Tot wat het allemaal leidt? Afspraak zondag op Club Brugge.