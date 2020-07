Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, blikt terug op het voorbije sportweekend.

Op minder dan een maand voor de start van de competitie is het nog altijd niet duidelijk met welke formule er zal gespeeld worden.

'Het is een chaos zoals we nog nooit hebben meegemaakt. Mensen die het zo ver hebben laten komen, moeten zichzelf dringend in vraag stellen. Een competitie met zestien clubs en mini-play-offs was in de gegeven omstandigheden een goed idee, maar je wist dat je daarmee de deur zou openzetten voor tal van juridische veldslagen en dat Waasland-Beveren alle middelen zou aanwenden om in 1A te blijven.'

'En je kan ze niet eens ongelijk geven, uiteindelijk worden ze anders behandeld dan Beerschot en OHL. Dat de Pro League dan de kalender presenteert een paar uur voor de uitspraak van het BAS is op zijn minst zeer ongelukkig.'

'Eigenlijk was een competitie met achttien clubs de enige oplossing. De Pro League streefde daar ook naar, maar veranderde onder druk van bepaalde mensen van idee. Dat getuigt niet van sterk leiderschap. Maar zo gaat dat als er in de raad van bestuur mensen zitten die met de belangen van hun club bezig zijn. Die denken onder meer aan de televisiegelden die beter onder zestien dan onder achttien clubs worden verdeeld. En ze willen geen gezichtsverlies. Dan kan je ja afvragen of het nu om het ego gaat of om het voetbal? Door in de Pro League een voorzitter aan te stellen die aan een club is gebonden zal je altijd een schijn van partijdigheid hebben.'

Veel kwaad bloed zette ook de spreiding van de acht wedstrijden.

'Ook hier gaat het om geld. De amateurclubs voelen zich benadeeld, al moet je je afvragen of zij ergens geen ander publiek trekken. Er wordt in andere landen ook op zaterdagnamiddag en zondagnamiddag gespeeld. In Nederland is er op zondag zelfs een wedstrijd op het middaguur. Maar er wordt wel gebroken met een traditie en je moet er je hoofd goed bij houden om te weten wie waar en wanneer speelt. Op zondag zijn er wedstrijden om vier uur, op zaterdag om kwart na vier bijvoorbeeld.'

'Het is jammer dat de charme van het zaterdagavondvoetbal verdwijnt. Maar het meest onbegrijpelijke is dat die avondwedstrijden om kwart voor negen beginnen. Ga daar op een koude winteravond op een zondagavond maar eens naartoe. Je moet de dag nadien werken en je bent voor half elf het stadion niet uit.'

Intussen zijn de voorbereidingswedstrijden bezig en maakte Club Brugge indruk met een 6-0-zege tegen KV Mechelen.

'Je moet dat soort uitslagen relativeren. Maar dat Club Brugge als favoriet aan de competitie zal beginnen is wel duidelijk. Ze hebben hetzelfde ingespeelde team als vorig seizoen en toen was de kloof met de andere ploegen heel groot.'

'KAA Gent lijkt nu de belangrijkste tegenstander, er is volop geïnvesteerd, onder meer in een nieuwe verdediging. Het zal er voor de trainer, Jess Thorup, nu op aankomen zijn vakmanschap te tonen, het totale vertrouwen heeft hij bij sommige mensen nog altijd niet.'

'Intussen zegt Vincent Kompany dat Anderlecht zal verrassen, maar hij kan nu moeilijk iets anders vertellen, je moet de supporters een goed gevoel geven. Belangrijk bij paars-wit zal vooral zijn dat er nu rust komt in de club. En dat die zich ook op de ploeg overzet.'

Op minder dan een maand voor de start van de competitie is het nog altijd niet duidelijk met welke formule er zal gespeeld worden.'Het is een chaos zoals we nog nooit hebben meegemaakt. Mensen die het zo ver hebben laten komen, moeten zichzelf dringend in vraag stellen. Een competitie met zestien clubs en mini-play-offs was in de gegeven omstandigheden een goed idee, maar je wist dat je daarmee de deur zou openzetten voor tal van juridische veldslagen en dat Waasland-Beveren alle middelen zou aanwenden om in 1A te blijven.''En je kan ze niet eens ongelijk geven, uiteindelijk worden ze anders behandeld dan Beerschot en OHL. Dat de Pro League dan de kalender presenteert een paar uur voor de uitspraak van het BAS is op zijn minst zeer ongelukkig.''Eigenlijk was een competitie met achttien clubs de enige oplossing. De Pro League streefde daar ook naar, maar veranderde onder druk van bepaalde mensen van idee. Dat getuigt niet van sterk leiderschap. Maar zo gaat dat als er in de raad van bestuur mensen zitten die met de belangen van hun club bezig zijn. Die denken onder meer aan de televisiegelden die beter onder zestien dan onder achttien clubs worden verdeeld. En ze willen geen gezichtsverlies. Dan kan je ja afvragen of het nu om het ego gaat of om het voetbal? Door in de Pro League een voorzitter aan te stellen die aan een club is gebonden zal je altijd een schijn van partijdigheid hebben.'Veel kwaad bloed zette ook de spreiding van de acht wedstrijden.'Ook hier gaat het om geld. De amateurclubs voelen zich benadeeld, al moet je je afvragen of zij ergens geen ander publiek trekken. Er wordt in andere landen ook op zaterdagnamiddag en zondagnamiddag gespeeld. In Nederland is er op zondag zelfs een wedstrijd op het middaguur. Maar er wordt wel gebroken met een traditie en je moet er je hoofd goed bij houden om te weten wie waar en wanneer speelt. Op zondag zijn er wedstrijden om vier uur, op zaterdag om kwart na vier bijvoorbeeld.''Het is jammer dat de charme van het zaterdagavondvoetbal verdwijnt. Maar het meest onbegrijpelijke is dat die avondwedstrijden om kwart voor negen beginnen. Ga daar op een koude winteravond op een zondagavond maar eens naartoe. Je moet de dag nadien werken en je bent voor half elf het stadion niet uit.'Intussen zijn de voorbereidingswedstrijden bezig en maakte Club Brugge indruk met een 6-0-zege tegen KV Mechelen.'Je moet dat soort uitslagen relativeren. Maar dat Club Brugge als favoriet aan de competitie zal beginnen is wel duidelijk. Ze hebben hetzelfde ingespeelde team als vorig seizoen en toen was de kloof met de andere ploegen heel groot.''KAA Gent lijkt nu de belangrijkste tegenstander, er is volop geïnvesteerd, onder meer in een nieuwe verdediging. Het zal er voor de trainer, Jess Thorup, nu op aankomen zijn vakmanschap te tonen, het totale vertrouwen heeft hij bij sommige mensen nog altijd niet.''Intussen zegt Vincent Kompany dat Anderlecht zal verrassen, maar hij kan nu moeilijk iets anders vertellen, je moet de supporters een goed gevoel geven. Belangrijk bij paars-wit zal vooral zijn dat er nu rust komt in de club. En dat die zich ook op de ploeg overzet.'