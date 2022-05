KV Mechelen staat voor een belangrijk tweeluik tegen KAA Gent, wil het nog kans maken op Europees voetbal. Een van de weinige spelers in de groep met ervaring in Europese bekers is Gaëtan Coucke, bezig aan zijn beste seizoen ooit.

Gaëtan Coucke is geen voetballer zoals Romelu Lukaku die elke wedstrijd gezien wil hebben. 'Bij Villarreal-Liverpool heb ik gekeken tot de 2-2. Dan was de spanning eruit, dus ben ik maar gaan slapen. Voor een gewone Belgische match zet ik mijn tv niet aan, maar voor Liverpool... Die zijn momenteel wel echt indrukwekkend. Ik heb er nog tegen gespeeld met Genk in de Champions League. Die mannen staan toch enkele niveaus hoger. Die denken sneller, zien alles sneller... Al was Salzburg met Erling Haaland toen toch ook een serieuze ploeg, hoor. Daar verschoten we wel van.'

Naar de Jupiler Pro League dan. Welke Belgische ploeg maakte dit seizoen al de meeste indruk op jou?Gaëtan Coucke: 'Om nu de lastigste tegenstander eruit te pikken... (denkt) De moeilijkste wedstrijd was alleszins die tegen Anderlecht, de fameuze 7-2. Op zich speelden we in de eerste helft wel goed mee. In de kleedkamer waren we dan aan het zeggen dat we maar een paar zaakjes moesten aanpassen om erover te gaan en dan komt die tweede helft... Meteen kregen we de ene goal na de andere om de oren. Die match zal ik niet snel vergeten.'Over spectaculaire wedstrijden gesproken. Vorig weekend tegen KRC Genk was het ook wel leuk voor de neutrale kijker. Al kan ik me inbeelden dat het voor jou minder genieten was.Coucke: 'Ja, dat moet geweldig zijn geweest voor de toeschouwers. Zeker dat laatste kwartier was zuur voor ons. We maken de 2-2 en dan denk je: alles voor dat puntje, dat geven we hier niet meer af. En dan drie fouten op korte tijd en uiteindelijk nog met 4-2 verliezen. Zulke domme foutjes komen ons meteen duur te staan.'Dat is misschien wel het grote probleem dit seizoen: jullie scoren veel met mooi voetbal, maar krijgen ook veel doelpunten tegen. Coucke: 'Ik heb daar een dubbel gevoel bij. Ons doel was om in de play-offs te raken en mooi voetbal te brengen. Dat is gelukt, maar we moeten er ook voor zorgen dat er vanachter meer zekerheid komt en dat we minder eenvoudig goals pakken en meer de nul houden. Maar als je ons spel dit seizoen ziet, dan denk ik wel dat dat leuk was om naar te kijken.'Jullie slikken wel erg veel tegengoals. In de reguliere competitie deden enkel de onderste drie ploegen in het klassement slechter dan jullie.Coucke: 'Een derde of een vierde daarvan komen er na vrije trappen en hoekschoppen, dus daar moesten we dringen een antwoord op vinden. Met het huidige systeem lukt dat ook wel. Dat moeten we nu vasthouden naar volgend seizoen.''We hebben ook veel pech gekend met blessures en schorsingen in de verdediging, waardoor er bijna altijd een ander viertal voor mijn neus stond. Stabiliteit vanachter heb je echt nodig en dat ontbrak dit seizoen. Al vind ik ook dat we allemaal de kwaliteiten hebben om minder goals te pakken, dus we moeten ook naar onszelf durven kijken.'De komende dagen staan er twee belangrijke wedstrijden tegen KAA Gent op het programma. Is het geloof er nog in de groep om Europees voetbal te halen?Coucke: 'We weten dat het moeilijk wordt, maar het geloof is er zeker nog. Als we die twee matchen winnen, ziet alles er ineens anders uit. Zolang het mathematisch nog kan, moeten we er alles aan doen om daar te geraken.'Leefde het al langer in de groep om voor Europees voetbal te gaan?Coucke: 'In het begin van het seizoen nog niet zo, maar toen we tegen het einde maar op een paar puntjes van play-off 1 stonden, leefde dat enorm. We konden die top vier wel aan, denk ik. We wonnen van alle topploegen en hadden zelfs Union tweemaal geklopt, een keer in de competitie en een keer in de beker. Maar dan pakken we die laatste wedstrijden te weinig punten door veel gelijke spelen, terwijl we die even goed hadden kunnen winnen. Dan is het jammer dat je aan de play-offs begint met zo'n achterstand op KAA Gent, terwijl we gewoon als vierde of vijfde hadden kunnen eindigen. Dat is toch wel zuur.'Zou het dan een teleurstelling zijn indien jullie nog naast Europees voetbal grijpen?Coucke: 'Ik denk het wel. Misschien hadden we de lat aan het begin van het seizoen nog iets hoger hebben moeten leggen. We moesten er toen eigenlijk gewoon vol voor gaan, terwijl we enkel play-off 2 als doel hadden gesteld. Op zich zijn we dus wel tevreden van het seizoen, maar ik ben ervan overtuigd dat er meer in had gezeten.'Ondanks de tegendoelpunten ben je zelf ook aan een goed seizoen bezig. Misschien wel je beste tot nu toe?Coucke: 'Ik voel dat ik veel progressie heb gemaakt. Ik ben ook vaak uitgeroepen tot man van de match door de supporters, dat is niet zomaar. Ik hoop dat nu gewoon verder te zetten in de play-offs.'Vorig seizoen speelde je in de eerste helft alles, maar dan viel je wat weg in de terugronde. Wat veranderde er deze zomer waardoor je opnieuw de nummer 1 van KV Mechelen werd?Coucke: 'Ik was toen uitgevallen met een blessure aan mijn meniscus. De revalidatie overlapte wat met de vakantie, dus ik heb van die weken gebruikgemaakt om fit aan het seizoen te kunnen beginnen. Na vier maanden aan de kant ben ik dan meteen op een goed niveau terug bij de groep gekomen en speelde ik een goeie voorbereiding. Daarop heeft de trainer beslist om vol voor mij te kiezen als eerste keeper. Die kans heb ik met beide handen gegrepen.'Je kwam hier vorig seizoen aan bij KV Mechelen na een heel turbulente periode bij KRC Genk. Hoe kijk je daarop terug?Coucke: 'Na een goeie uitleenbeurt in 1B kwam ik in de zomer als tweede keeper aan bij Genk, achter Danny Vukovic. Als hij zou uitvallen met een blessure, zou de ploeg vol mijn kaart trekken, werd toen gezegd. En dat gebeurde al meteen na de eerste match.''Ik kreeg erg veel vertrouwen van de club, want ze beloofden me dat er geen nieuwe keeper zou komen. Dat was een mooie appreciatie, maar we wisten allemaal dat het een moeilijk seizoen zou worden nadat heel wat sterkhouders van het kampioenenjaar waren vertrokken. En zo ging het ook. Ik heb het gevoel dat ik van die situatie wat het slachtoffer werd. Ik had nog geen ervaring op het hoogste niveau, laat staan bij een topclub en speelde dan ineens alles en zelfs Champions League. Misschien was die sprong net iets te groot en heb ik daar een stap overgeslagen.''Als de ploeg draait, profiteer je daarvan, maar dat was niet het geval. Het is niet dat ik een slecht seizoen speelde toen, gewoon goed. Maar toen Hannes Wolf Felice Mazzu kwam vervangen, wist ik dat het gedaan was voor mij. In de eerste wedstrijd, in de Champions League tegen Salzburg, maakte ik een fout. Iedereen zag dat, ik geef dat ook eerlijk toe, maar daar werd ik meteen op afgerekend.'Je kreeg al erg snel het label van een keeper die domme fouten maakt.Coucke: 'Op zich kon ik daar wel mee om, maar ik werd afgerekend op de eerste grote fout die ik maakte. Dat vond ik spijtig, want elke keeper maakt fouten, of die nu 20 of 30 jaar oud is. Wolf koos dan meteen voor de andere optie met Maarten, maar ik vind dat ik toen wel wat meer krediet had verdiend.'Daarna ging het opnieuw erg snel voor je.Coucke: 'Vandevoordt kwam en die deed het best oké, maar blesseerde zich aan zijn elleboog. Ik kreeg opnieuw mijn kans, maar dat voelde niet zo aan als in het begin van het seizoen. Er was geen vertrouwen meer in me. Ik deed het dan wel goed, zelfs met een assist tegen Zulte Waregem, maar dan kozen ze ervoor om met Thomas Didillon een nieuwe keeper te halen om de rest van het seizoen uit te spelen. Toen was het duidelijk dat ik een nieuwe club moest kiezen en in de zomer werd me duidelijk gemaakt dat ze niet meer verder wilden met mij. Er was geen plaats meer bij de eerste drie keepers.'Heeft Wolf jou dat ooit uitgelegd?Coucke: 'Neen, dat is echt een jammer verhaal. Ik hoorde toen niets van de club. En dan had je nog de coronastop en kreeg ik daarna via mail te horen dat ik mocht aansluiten bij de B- of C-ploeg.'Dus je ging op een half seizoen van eerste keeper en de toekomst van Genk naar een speler voor de reserven.Coucke: 'Ja, zo hard kan het gaan in het voetbal. Maar ik ben daar ergens ook wel dankbaar voor, dat ik op één seizoen gezien heb wat de meeste keepers op tien seizoenen meemaken. Dat heeft me wel sterker gemaakt. Toen ik hier aankwam en het verliep niet meteen vlot met de supporters, kon ik dat ook veel beter plaatsen, omdat ik net al zo'n seizoen had doorgemaakt.'Voelde het dan als een bevrijding aan dat je naar KV Mechelen kon gaan en daar ook meteen eerste keeper werd?Coucke: 'Dat voelde heel goed. Op het einde bij Genk wist ik ook niet meer wie me nog wou. Bij Lommel had ik het goed gedaan, dus moest ik dan terug naar 1B? Welke eersteklasser is nog geïnteresseerd? Kan ik daar eerste keeper zijn? Dat waren allemaal vragen die door mijn hoofd spookten.''Maar dan was er snel contact met KV Mechelen en Wouter Vrancken en vanaf het moment dat dat vertrouwen kwam, heb ik er ook alles aan gedaan om dat in orde te krijgen. Het was nog corona, dus ik ben dan extra hard gaan trainen, zodat ik hier perfect kon aansluiten.'Hoe belangrijk was de rol van Vrancken in je keuze voor Malinwa?Coucke: 'Ik had snel contact met hem. Hij belde me om te zeggen dat hij me graag bij de ploeg wou. Ik kende hem ook al van toen ik een kleine jongen was en ik hem zag spelen bij KRC Genk. Ik wist wat hij al had bereikt met KV Mechelen, dus het was eigenlijk een eer dat hij me naar hier wou halen.'Vrancken maakte zelf al bekend dat hij na dit seizoen iets anders wil. Hoe ziet het leven op KV Mechelen eruit na Vrancken?Coucke: 'Ik zou het niet weten. Daar wordt eigenlijk ook niet over gesproken in de kleedkamer. Iedereen is nog erg gefocust op wat nu nog komt, dus wat er na de vakantie gebeurt, is voor later. Maar het is ook nog niet 100% zeker dat hij vertrekt. We zien dus wel wat er gebeurt na dit seizoen en wie er eventueel komt. Maar eerst nog deze play-offs en de strijd om dat Europees ticket.'