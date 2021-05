Bijna zorgde KV Oostende voor een mirakel, maar in de laatste meters van de eindsprint naar play-off 1 struikelde het. Toch blijft het dé revelatie van het seizoen. De sterke man achter KVO, Gauthier Ganaye, legt uit hoe dat kon.

Na 34 speeldagen smaakt de vijfde plaats in Oostende bitter. Een paar maanden eerder droomde men echter van een meer bescheiden project. 'Ik weet nog dat we in het begin zeiden dat het seizoen geslaagd zou zijn als we snel gered waren en men zou zeggen dat we op een herkenbare manier voetbalden', blikt Gauthier Ganaye terug.

...

Na 34 speeldagen smaakt de vijfde plaats in Oostende bitter. Een paar maanden eerder droomde men echter van een meer bescheiden project. 'Ik weet nog dat we in het begin zeiden dat het seizoen geslaagd zou zijn als we snel gered waren en men zou zeggen dat we op een herkenbare manier voetbalden', blikt Gauthier Ganaye terug. In minder dan een jaar groeide de Franse CEO van KVO uit tot een naam die met respect uitgesproken wordt in verschillende bestuurskamers van dit land. Maar hij is niet alleen de uitvoerend bestuurder die bij Oostende over het sportieve en extrasportieve waakt, een job die hij sinds juni heeft, maar ook voorzitter van de Franse club Nancy. En eerder was hij al voorzitter van Nice en CEO van Barnsley. Misschien wordt zijn werkmethode straks ook aangewend binnen andere Belgische clubs. Een methode die doeltreffend is gebleken, met het aantrekken van jonge talenten die uit het niets verschenen, een trainer die in eerste klasse aan de slag mocht zonder dat hij ooit een volwassenenteam had gecoacht en een werking gebaseerd op een welbepaalde manier van voetballen. Samen maakte dat een nieuw en verfrissend gerecht in een Belgisch voetbal waar nog vaak de recepten op grootmoeders wijze als norm gelden. Wanneer men het vandaag over KV Oostende heeft, heeft men het over data. Maar omdat u toegaf dat uw rekrutering daarop gebaseerd was, denkt men dat jullie op niets anders meer letten. Gauthier Ganaye: 'Data worden snel gespreksonderwerp nummer één wanneer iemand me aanspreekt. Mijn antwoord is altijd hetzelfde: dat ik zoveel mogelijk informatie wil verzamelen en dat data een informatiebron zijn zoals een andere. Als je me zou zeggen dat er een manier bestaat om te weten om welk uur een speler opstaat en wat hij de ganse dag uitspookt, zou ik dat ook willen weten. Maar dat noem ik geen data. 'Veel mensen denken dat wie met data werkt, op een knop duwt en als er een groen lichtje brandt, die speler neemt, ook al is het een klootzakje. Het is niet omdat we gegevens verzamelen dat we geen belangstelling tonen voor de persoonlijkheid van een speler of zijn wedstrijden niet bekijken, op video of live. Data bieden aanvullende informatie, niemand heeft ooit gezegd dat data het bekijken van matchen vervangen. Kortom: wie data gebruikt én matchen bekijkt, zal altijd meer weten dan wie enkel wedstrijden bekijkt? Ganaye: 'Uiteraard. Waarom een bijkomende bron van informatie weigeren? Geen alternatieve, gewoon een bijkomende.' In het moderne topvoetbal zegt iedereen te rekruteren op basis van data. Denkt u dat ze dat ook allemaal doen? Ganaye: 'Data gebruiken wil alles zeggen en tegelijk niets. Als je een speler haalt die acht keer gescoord heeft en tien assists gaf, mag je zeggen dat je data hebt gebruikt. Het verschil is dat dat bij ons het beginpunt is van een driehoek, met naast die cijfers nog twee gegevens die alle drie met elkaar verbonden zijn: een bepaalde speelstijl en een aantal belangrijke principes, zoals de afwezigheid van een transfersom voor spelers ouder dan 25 of 26 jaar. Dat geheel van factoren maakt dat we met een verantwoord en uitgekiend economisch model werken.' Bood dat u, gezien de situatie van de club die afgelopen zomer maar acht spelers meer had, een goede manier om een nieuwe kern te kunnen samenstellen rond jullie principes? Ganaye: 'Toen we hier aankwamen, was iedereen ongerust met die beperkte kern. Men sprak ons over niets anders. Ik vond dat meer een opportuniteit dan een risico. Met een paar ingrepen konden we iets samenstellen dat vanaf het begin leek op wat we wilden. Hadden we tegelijkertijd de kern moeten afslanken en aan de andere kant spelers rekruteren, was het een veel moeilijker oefening geworden.' De eerste uitdaging was een goeie coach te vinden. Ganaye: 'Iedereen noemt hem de verrassing van het seizoen, maar als ik hem ben gaan halen, is dat omdat ik in hem geloofde. Het klikte meteen tussen ons en dat heeft ons proces versneld, maar we wisten niet van tevoren dat onze persoonlijkheden zo goed bij elkaar zouden passen. Het was zelfs geen fysieke ontmoeting die eerste keer, want ik zat in quarantaine in Nice. We hebben anderhalf uur gepraat via Zoom, maar al na een kwartier had ik het gevoel dat we elkaar al eeuwenlang kenden. Als hij in zijn opdracht geslaagd is, komt dat omdat hij de nodige competentie had in een omgeving waarin die eigenschappen moesten aanslaan.' Bijvoorbeeld door de aanwezigheid van veel jonge spelers, wat hem hielp om zijn ideeën ingang te doen vinden. Ganaye: 'Jonge spelers zijn meer kneedbaar, dat klopt. Maar wat ook helpt, is succes. Als je niet wint, mag je de mooiste verhalen vertellen, niemand zal je volgen.' Jullie voetbalfilosofie zal ook bepalend geweest zijn in dit project? Als jullie voor Gegenpressing kozen, was dat niet omdat het de voetbalstijl is waarmee je makkelijker prestaties neerzet zonder topspelers? Ganaye: 'Als ik onze salarislast vergelijk met die van de vier ploegen die voor ons eindigden, is dat maal tien. En dan het individueel talent van die ploegen... De match die Anderlecht speelde tegen Antwerp, daar zat ik met grote ogen naar te kijken: indrukwekkend. Puur talent is wat in het voetbal het meeste kost. Wij hebben dan weer een stijl ontwikkeld die ons toelaat om het even wie te kloppen in een match.' Er waren dan maar acht spelers meer over, jullie hebben wel op Andrew Hjulsager en Fashion Sakala moeten inpraten om te blijven in een bijna lege kern en te gaan werken met een trainer die niemand kende. Dat moet niet makkelijk geweest zijn? Ganaye: ' Andrew is tactisch sterk, die voelde na een paar trainingen al dat er zich iets aan het ontwikkelen was. Fashion, en dat is geen geheim, was vertrokken als hij daartoe de kans had gehad. Hij bleef omdat er geen alternatief was voor hem, maar hij begreep al gauw dat hij met zijn snelheid en diepgang in ons systeem tot zijn waarde zou komen.' Bij de transfers die jullie vervolgens deden, viel die van Maxime D'Arpino op. Was dat een speler die jullie manier van rekruteren perfect illustreert? Ganaye: 'Je moet al een echte voetbalkenner zijn om een speler als Maxime te kunnen appreciëren. Weinigen kunnen zijn echte waarde inschatten. Als je zo iemand haalt, wil je dat hij weet dat hij in de ideale club terechtkomt, ten minste ideaal voor hem. Veel tijd ging naar het hem uitleggen van ons project. We toonden hem een presentatie van hoe we speelden en een andere die hem duidelijk maakte waarom hij goed zou functioneren in onze voetbalfilosofie. Wat Max betreft, was er iets opvallends, wat duidelijk maakte waarom hij zo bij ons zou passen.' En dat is? Ganaye: 'Binnen de vier of vijf seconden waarin hij aanzet om te gaan pressen, verovert zijn ploeg de bal. Dat wil niet zeggen dat hij hem recupereert, maar zijn ploegmaats volgen hem in die pressing. Dat is een interessant detail in zijn spel, maar zo zijn er meer. Hij is een buitengewone speler. 'Men vindt dat we goed gescout hebben, maar wat ook mag benadrukt worden is de verandering bij de spelers die hier al waren. Geen van hen lijkt nog op de speler die hij hier vorig jaar was.' Dit seizoen heeft bijna iedereen aan waarde gewonnen. Toch verkocht Oostende afgelopen winter niemand, terwijl er toch interessante aanbiedingen kwamen, bijvoorbeeld het bod van vijf miljoen voor Arthur Theate. Is Pacific Group hier dan niet vooral om winst te maken? Ganaye: 'Het sportieve is de motor van al de rest. Voor je een financieel succes boekt, moet je eerst sportief succes hebben. We hebben interessante aanbiedingen voor onze spelers geweigerd, omdat we vonden dat de verkoop niet zou passen met wat we dit jaar wilden bereiken. Ons voordeel is dat we niet in een situatie zitten waarbij we absoluut moesten of moeten verkopen. Als we een speler verkopen, doen we dat omdat het in ons plan past, wanneer we vinden dat hij zijn marktprijs bereikt heeft.' Als Theate gebleven is, komt dat dus omdat jullie geen vervanger voor hem hadden? Ganaye: 'Dat is het niet. We moeten op elk moment klaar zijn met alternatieven op elke positie, omdat je soms een aanbieding krijgt die je niet kunt weigeren, en dan kun je het niet maken om daar niet op in te gaan omdat je geen alternatief hebt. Als we Arthur in januari niet verkocht hebben, was dat omdat de aanbieding niet hoog genoeg was voor wat hij voor ons waard is.' Bij Standard meent men dat hij in Luik geen plaats zou gehad hebben in de basiself. Betekent dat dat de speelstijl van Oostende perspectieven biedt aan sommige profielen die elders niet passen? Ganaye: 'Ook Standard is een ploeg die pressing speelt en zeker onder Mbaye Leye een attractieve speelstijl hanteert. Ik ben ervan overtuigd dat Theate ook bij Standard een basisplaats had kunnen hebben. Waar het om gaat is dat je hem durft te zetten. Een aantal spelers die we gehaald hebben waren ook in het vizier van andere Belgische clubs. Maar wij hebben ze gehaald én ze laten spelen.' Jullie haalden hem niet op de zogezegd normale manier. Hij is bij jullie komen testen en er waren erg weinig data beschikbaar van hem. Ganaye: 'Als je een speler twee weken op proef krijgt, is dat fantastisch om alle mogelijke informatie over hem te krijgen: je ziet hem bezig op het veld, je kunt zijn attitude in de kleedkamer beoordelen, zijn professionalisme. Zo krijg je de best mogelijke analyse en doorlichting.' Is de conclusie van jullie project niet dat je het toeval nooit helemaal kunt uitsluiten maar dat het doel is om het aandeel van het toeval zo klein mogelijk te houden? Ganaye: 'Er zullen altijd fouten gemaakt worden, want we zijn mensen en mensen maken fouten. Dus moet je altijd onzekerheden inbouwen. Maar onze job is die marge zo klein mogelijk te houden. Als we tien spelers halen, moeten er negen goeie bij zijn.'