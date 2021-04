KV Oostende miste op een haar na play-off 1 en mag nu in de Europe Play-off meestrijden voor het laatste Europese ticket. Sport/Voetbalmagazine ging spreken met Gauthier Ganaye, de architect van het succes. Een voorsmaakje.

Belgische clubs die nu in handen zijn van buitenlandse eigenaars vormen een sportieve bedreiging voor de traditionele grootmachten in ons voetbal. Zorgt dat voor spanningen binnen de Pro League?

Gauthier Ganaye: 'De manier waarop de Pro League werkt, met een G5 binnen een grotere organisatie, is ongekend in het voetbal. Dat is aanvaarden dat er binnen een organisatie nog een gesloten kleinere groep functioneert. Het principe van een gesloten groep is dat je niet wilt dat anderen toegang krijgen. Uiteraard stoort het die mensen wat wij doen. Ons succes van dit seizoen stoort velen.'

Het wekt ook nieuwsgierigheid op. Klopt het dat u al benaderd bent door Belgische topclubs met de vraag of u voor hen zou willen werken?

Ganaye: 'In dit milieu worden mensen altijd benaderd, maar ik voel me vandaag goed in dit project. In welke Belgische topclub zou men me de kans geven om te werken zoals ik het wil, zoals ik dat hier kan?'

Omdat, hoe hoger je gaat, hoe minder er over voetbal gesproken wordt en hoe meer het om politiek gaat?

Ganaye: 'Ons geluk is hier dat onze aandeelhouders geloven in ons project en ons dat project in de praktijk laten omzetten. Natuurlijk waren er vragen. Logisch, als je een trainer van 49 aanstelt die nooit een ploeg trainde hoger dan de U19, en je die aan de slag laat gaan bij een club die maar acht spelers heeft. Had men zoiets toegelaten bij een grotere Belgische club? Ik denk het niet. Hier kregen we wel het vertrouwen.'

Is het voetbal niet te veel verknocht aan zijn zekerheden en staat het niet te weinig open voor nieuwe ideeën?

Ganaye: 'Het is een moeilijke strijd, behalve wanneer iedereen binnen een club op dezelfde lijn zit. Onze strategische visie is door iedereen onderschreven. Niemand zal hier protesteren wanneer we bij een 1-0-voorsprong op tien minuten van het einde nog een aanvaller inbrengen, zelfs niet wanneer we vervolgens zo die wedstrijd nog verliezen. Omdat ons uitgangspunt is: voetballen naar voren toe. Het moeilijkste is om in een club iedereen op één lijn te krijgen over de te volgen strategie.'

Dat men u benadert, is toch een mooie beloning voor uw werk?

Ganaye: 'Ik hoop dat men zich realiseert dat je op die manier moet werken als je de evolutie van het voetbal volgt. Er is een wereld van verschil tussen in een bestuursvergadering zitten en lippendienst bewijzen aan zo'n project, en - pardon voor de uitdrukking - de ballen aan je lijf hebben om het in de praktijk te brengen. Wat we met Barnsley in Engeland deden, bezorgde ons veel complimenten, maar we stellen vast dat weinigen ook echt die weg durven te bewandelen.'

Lees het volledige interview met de CEO van KV Oostende in Sport/Voetbalmagazine van 28 april of in onze Plus-zone.

Belgische clubs die nu in handen zijn van buitenlandse eigenaars vormen een sportieve bedreiging voor de traditionele grootmachten in ons voetbal. Zorgt dat voor spanningen binnen de Pro League?Gauthier Ganaye: 'De manier waarop de Pro League werkt, met een G5 binnen een grotere organisatie, is ongekend in het voetbal. Dat is aanvaarden dat er binnen een organisatie nog een gesloten kleinere groep functioneert. Het principe van een gesloten groep is dat je niet wilt dat anderen toegang krijgen. Uiteraard stoort het die mensen wat wij doen. Ons succes van dit seizoen stoort velen.'Het wekt ook nieuwsgierigheid op. Klopt het dat u al benaderd bent door Belgische topclubs met de vraag of u voor hen zou willen werken?Ganaye: 'In dit milieu worden mensen altijd benaderd, maar ik voel me vandaag goed in dit project. In welke Belgische topclub zou men me de kans geven om te werken zoals ik het wil, zoals ik dat hier kan?'Omdat, hoe hoger je gaat, hoe minder er over voetbal gesproken wordt en hoe meer het om politiek gaat?Ganaye: 'Ons geluk is hier dat onze aandeelhouders geloven in ons project en ons dat project in de praktijk laten omzetten. Natuurlijk waren er vragen. Logisch, als je een trainer van 49 aanstelt die nooit een ploeg trainde hoger dan de U19, en je die aan de slag laat gaan bij een club die maar acht spelers heeft. Had men zoiets toegelaten bij een grotere Belgische club? Ik denk het niet. Hier kregen we wel het vertrouwen.'Is het voetbal niet te veel verknocht aan zijn zekerheden en staat het niet te weinig open voor nieuwe ideeën?Ganaye: 'Het is een moeilijke strijd, behalve wanneer iedereen binnen een club op dezelfde lijn zit. Onze strategische visie is door iedereen onderschreven. Niemand zal hier protesteren wanneer we bij een 1-0-voorsprong op tien minuten van het einde nog een aanvaller inbrengen, zelfs niet wanneer we vervolgens zo die wedstrijd nog verliezen. Omdat ons uitgangspunt is: voetballen naar voren toe. Het moeilijkste is om in een club iedereen op één lijn te krijgen over de te volgen strategie.'Dat men u benadert, is toch een mooie beloning voor uw werk?Ganaye: 'Ik hoop dat men zich realiseert dat je op die manier moet werken als je de evolutie van het voetbal volgt. Er is een wereld van verschil tussen in een bestuursvergadering zitten en lippendienst bewijzen aan zo'n project, en - pardon voor de uitdrukking - de ballen aan je lijf hebben om het in de praktijk te brengen. Wat we met Barnsley in Engeland deden, bezorgde ons veel complimenten, maar we stellen vast dat weinigen ook echt die weg durven te bewandelen.'Lees het volledige interview met de CEO van KV Oostende in Sport/Voetbalmagazine van 28 april of in onze Plus-zone.