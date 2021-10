Op de elfde speeldag in de Jupiler Pro League is Racing Genk van een kale reis huiswaarts gekeerd: het verloor met 2-0 op Charleroi. Genk zakt door het verlies weg naar de zesde plaats en moet met 17 op 33 onder meer Charleroi naast zich dulden.

Zowel Charleroi als Genk lieten in de openingsfase een goede kans noteren: Shamar Nicholson kopte namens de Carolo's over het doel van Maarten Vandevoordt, de Limburgers reageerden een minuutje later met een knal van Junya Ito, die door Hervé Koffi in corner gedevieerd werd. Diezelfde Koffi hield de Japanner net voor het halfuur van het openingsdoelpunt met een redding een op een. Wat later vond Daniel Munoz Koffi en paal op zijn weg, waardoor de 0-0 stand aan de rust op het bord bleef.

In de tweede helft zou dat gebrek aan efficiëntie zuur opbreken: Shamar Nicholson (56.) kopte een corner voorbij Vandevoordt, het zoveelste Genkse tegendoelpunt op een spelhervatting. Genk kwam goed weg toen Ali Gholizadeh een doelpunt ontzegd werd na voorafgaand hinderlijk buitenspel van Nicholson. Niet veel later zoefde een knal van de Iraniër rakelings naast de kooi van Vandevoordt en ramde invaller Karim Zedadka onbesuisd over. Paul Onuachu kreeg een uitgelezen mogelijkheid om gelijk te maken van op de stip, maar miste tot twee keer toe. De eerste penalty werd gered door Koffi, maar moest hernomen worden omdat de goalie te vroeg vertrekken was van zijn doellijn. De tweede poging belandde via de vingertoppen van Koffi, een dag na zijn verjaardag, op de paal. Derde keer, goede keer moet Gholizadeh in het slot gedacht hebben toen hij met een knappe plaatsbal de doelman van de Belgische belfoten te grazen nam en voor de 2-0 eindstand tekende.

Eerder op de dag gaf Anderlecht in blessuretijd de zege uit handen bij STVV (2-2) en liep rode lantaarn Beerschot andermaal tegen verlies aan, ditmaal met 0-1 tegen Mechelen. Straks besluiten Gent en Eupen de speeldag in de Ghelamco Arena (21u).

