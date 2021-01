Elke maandag heeft Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, het over de voetbalactualiteit. Deze keer: Charles De Ketelaere, Cercle Brugge en de Gouden Schoen.

Club Brugge is de grote winnaar van dit weekend.

...

Club Brugge is de grote winnaar van dit weekend.'De manier waarop ze in de eerste helft op STVV speelden, was imponerend. Vreemd dat er nadien zo werd gesparteld. Het is niet de eerste keer dit seizoen dat er sprake is van bruuske schommelingen, van een gebrek aan concentratie.''Club lijkt nu met Bas Dost die spits te hebben binnengehaald die werd gemist. Een echte killer. Club heeft op dit moment het beste materiaal en een brede kern. En spelers die zich nog volop aan het ontwikkelen zijn. Zoals Charles De Ketelaere. Alleen moet je hem de kans geven om te groeien. Ik vind dat er door de media heel snel een vedette van hem wordt gemaakt, dat snel oordelen hoort kennelijk bij het tijdsbeeld. Het was alsof Hans Vanaken bij Club niet zou gemist worden, De Ketelaere zou wel even de lijnen uitzetten. Zo viel vooraf hier en daar te lezen. Terwijl hij negentien jaar is. Vaak ontbreekt de nuance. Kijk naar Eden Hazard, die kan er nu plots niets meer van. Er wordt te vaak in uitersten gedacht.''Het blijft een vreemde competitie. Met Antwerp waar er toch dringend orde op zaken moet gezet worden: dat er vier spelers zijn die tegen de richtlijnen van de club in de feestdagen in het buitenland doorbrachten, getuigt echt van een gebrek aan professionalisme. Nu moeten ze in quarantaine. Waardoor de ploeg op KV Mechelen verzwakt aan de aftrap verscheen.''Hoe valt dat allemaal te rijmen met de oeverloze ambitie van voorzitter Paul Gheysens? Net zoals je moet afwachten hoe de andere manier van voetballen van Vercauteren zal aanslaan. Benieuwd welk Antwerp we volgende zondag gaan zien. Op AA Gent.'Een zevende opeenvolgende nederlaag voor Cercle Brugge. Kan dit zonder gevolgen blijven?'Over een trainerswissel wordt daar kennelijk niet gesproken. Voorzitter Vincent Goemarezei vorige week nog in een interview dat Paul Clement de juiste man op de juiste plaats is. Maar het is natuurlijk in Monaco dat de beslissingen worden genomen. Het is wel vreemd dat er van het goede en bij momenten flitsende voetbal dat Cercle in het begin van het seizoen bracht niets meer overblijft.''Cercle gaat nu werk maken van gerichte versterkingen op lange termijn, zoals Goemare zegt. Terwijl er toch al tien nieuwe spelers waren aangetrokken. Algemeen verwacht ik dat vele clubs van de mercato gebruik gaan maken om lekken te dichten. Het is een jaarlijks herexamen om verkeerde inschattingen weg te vegen. Wat niet betekent dat dit ook lukt. Witte merels blijven zeldzaam in deze periode.'Woensdag wordt de Gouden Schoen uitgereikt. Wie gaat die winnen?'Er zal weinig rekening worden gehouden met de prestaties van vorig seizoen, er was maar één stemronde, dus gaat het om deze competitie. Dan vind ik Raphael Holzhauser de grootste kandidaat. Beerschot was met fris voetbal lang een revelatie in dit kampioenschap en de Oostenrijker is daar een exponent van. Holzhauser is een fantastische voetballer: techniek, overzicht, een fluwelen linker, een fantastische traptechniek, ook al miste hij tegen KAA Gent een strafschop. Holzhauser is wel niet snel, maar hij maakt het spel snel omdat hij vooruit kan denken.'