Er komt volgend seizoen geen Jupiler Pro League met achttien ploegen in 1A. Het zal nog steeds met 16 clubs zijn die mini-playoffs afwerken op het einde van het seizoen. Vanaf volgend seizoen kan er wel een tweede ploeg uit 1B promoveren naar de Jupiler Pro League.

De Algemene Vergadering van de Pro League stemde het voorstel weg, zo bevestigde initiatiefnemer en Cercle Brugge-voorzitter Vincent Goemaere na afloop. De vereiste tweederdemeerderheid werd niet gehaald.

Uit de Algemene Vergadering van 15 mei, wanneer beslist werd om na 29 speeldagen een punt te zetten achter de competitie in 1A en daar sportieve gevolgen aan te koppelen, vloeide heel wat onvrede voort. Degradant Waasland-Beveren op kop, maar ook Antwerp, Virton en promotiekandidaat Beerschot startten verschillende procedures op, bij voornamelijk het BAS en de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA).

Nadat Cercle Brugge eerder had geopperd voor een 1A met twintig teams, brak voorzitter Goemaere om alle juridische struikelblokken uit de weg te ruimen een lans voor een compromis: achttien ploegen in 1A (inclusief Waasland-Beveren, OH Leuven en Beerschot) met verkorte play-offs. De eerste vier spelen dan om de titel en de Champions League-tickets, de nummers 5 tot 8 strijden voor een Europa League-ticket. De Proximus League bestaat in het Brugs voorstel nog uit acht ploegen, maar er wordt niet meer voor periodetitels gespeeld. Het idee was dat systeem minstens twee seizoenen aan te houden en intussen een studie te organiseren naar wat wenselijk is voor het Belgisch profvoetbal.

1A met 16 clubs en verkorte play-offs

Maar het voorstel van Cercle Brugge haalde het dus niet. Er was beslist dat een tweederdemeerderheid nodig was, maar dat stemmentotaal werd niet gehaald. Volgens verschillende media blijft alles uiteindelijk gewoon bij het 'oude', dat wil zeggen wat er eerder al werd beslist voor volgend seizoen: 16 clubs met mini-play-offs. Bij die verkorte play-offs spelen de nummers 1 tot 4 in de zogenaamde 'Champions Play-off' om de titel en de Champions Leagueplaatsen. De nummers 5 tot 8 strijden dan weer voor de laatste Europa Leaguetickets.

De winnaar van die 'Europa League Play-off' zal het opnemen tegen de nummer vier van de 'Champions Play-off', tenzij de bekerwinnaar al bij de vier beste clubs zit. In dat laatste geval is er geen finale tussen beide play-offs en krijgt de winnaar van de 'Europa League Play-off' het laatste ticket.

In die play-offs blijft de halvering van de punten bestaan. Voor de teams van plaats 9 tot 14 zit het seizoen erop na de reguliere competitie.

Tweede stijger uit 1B na barrages

Onderaan het klassement is er wel een verandering te bespeuren. Nummer 16 degradeert, zoals eerder, rechtstreeks naar 1B. De voorlaatste in de stand neemt het vanaf volgend seizoen een barragematch tegen de vicekampioen van 1B. De kampioen promoveert rechtstreeks in de Belgische tweede klasse.

🆕|



De A.V. van de Pro League verzamelt vandaag opnieuw voor een fysieke meeting.



Vanaf komend seizoen 2020-2021 is een extra stijger uit 1B mogelijk, door de invoering van barragewedstrijden tussen de 15de uit de #JPL en de 2de uit 1B. pic.twitter.com/P15VNakaYX — Pro League ⚽️🇧🇪 (@ProLeagueBE) July 7, 2020

Nieuw Pro League-bestuur

Nog op de Algemene Vergadering van de Pro League werd een nieuw bestuur verkozen. In het Crowne Plaza in Diegem werden al zeven van de acht vrijgekomen mandaten toegewezen voor de Raad van Bestuur. Karel Van Eetvelt (RSCA), Sven Jaecques (Antwerp), Alexandre Grosjean (Standard) en Ronny Verhelst (Kortrijk) zijn de nieuwe namen.

Van Eetvelt neemt de plaats van Marc Coucke in, Romain Grosjean vervangt Bruno Venanzi en Ronny Verhelst komt in de plaats van Joseph Allijns. Verder vervoegt Sven Jaecques Michel Louwagie (AA Gent), Mehdi Bayat (Charleroi) en Eddy Cordier (Zulte Waregem), die hun mandaten verlengen.

Grepen naast een zitje: Walter Damen (Beerschot), Peter Willems (OHL), David Meekers (STVV), Paul ­Allaerts (Moeskroen) en Vincent Goemaere (Cercle Brugge). Zij haalden de vereiste meerderheid van 50 procent niet. Het achtste zitje wordt op een later moment toegewezen en is mogelijk afhankelijk van de 1B-finale.

De Algemene Vergadering van de Pro League stemde het voorstel weg, zo bevestigde initiatiefnemer en Cercle Brugge-voorzitter Vincent Goemaere na afloop. De vereiste tweederdemeerderheid werd niet gehaald.Uit de Algemene Vergadering van 15 mei, wanneer beslist werd om na 29 speeldagen een punt te zetten achter de competitie in 1A en daar sportieve gevolgen aan te koppelen, vloeide heel wat onvrede voort. Degradant Waasland-Beveren op kop, maar ook Antwerp, Virton en promotiekandidaat Beerschot startten verschillende procedures op, bij voornamelijk het BAS en de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA). Nadat Cercle Brugge eerder had geopperd voor een 1A met twintig teams, brak voorzitter Goemaere om alle juridische struikelblokken uit de weg te ruimen een lans voor een compromis: achttien ploegen in 1A (inclusief Waasland-Beveren, OH Leuven en Beerschot) met verkorte play-offs. De eerste vier spelen dan om de titel en de Champions League-tickets, de nummers 5 tot 8 strijden voor een Europa League-ticket. De Proximus League bestaat in het Brugs voorstel nog uit acht ploegen, maar er wordt niet meer voor periodetitels gespeeld. Het idee was dat systeem minstens twee seizoenen aan te houden en intussen een studie te organiseren naar wat wenselijk is voor het Belgisch profvoetbal. Maar het voorstel van Cercle Brugge haalde het dus niet. Er was beslist dat een tweederdemeerderheid nodig was, maar dat stemmentotaal werd niet gehaald. Volgens verschillende media blijft alles uiteindelijk gewoon bij het 'oude', dat wil zeggen wat er eerder al werd beslist voor volgend seizoen: 16 clubs met mini-play-offs. Bij die verkorte play-offs spelen de nummers 1 tot 4 in de zogenaamde 'Champions Play-off' om de titel en de Champions Leagueplaatsen. De nummers 5 tot 8 strijden dan weer voor de laatste Europa Leaguetickets. De winnaar van die 'Europa League Play-off' zal het opnemen tegen de nummer vier van de 'Champions Play-off', tenzij de bekerwinnaar al bij de vier beste clubs zit. In dat laatste geval is er geen finale tussen beide play-offs en krijgt de winnaar van de 'Europa League Play-off' het laatste ticket.In die play-offs blijft de halvering van de punten bestaan. Voor de teams van plaats 9 tot 14 zit het seizoen erop na de reguliere competitie.Onderaan het klassement is er wel een verandering te bespeuren. Nummer 16 degradeert, zoals eerder, rechtstreeks naar 1B. De voorlaatste in de stand neemt het vanaf volgend seizoen een barragematch tegen de vicekampioen van 1B. De kampioen promoveert rechtstreeks in de Belgische tweede klasse. Nog op de Algemene Vergadering van de Pro League werd een nieuw bestuur verkozen. In het Crowne Plaza in Diegem werden al zeven van de acht vrijgekomen mandaten toegewezen voor de Raad van Bestuur. Karel Van Eetvelt (RSCA), Sven Jaecques (Antwerp), Alexandre Grosjean (Standard) en Ronny Verhelst (Kortrijk) zijn de nieuwe namen.Van Eetvelt neemt de plaats van Marc Coucke in, Romain Grosjean vervangt Bruno Venanzi en Ronny Verhelst komt in de plaats van Joseph Allijns. Verder vervoegt Sven Jaecques Michel Louwagie (AA Gent), Mehdi Bayat (Charleroi) en Eddy Cordier (Zulte Waregem), die hun mandaten verlengen. Grepen naast een zitje: Walter Damen (Beerschot), Peter Willems (OHL), David Meekers (STVV), Paul ­Allaerts (Moeskroen) en Vincent Goemaere (Cercle Brugge). Zij haalden de vereiste meerderheid van 50 procent niet. Het achtste zitje wordt op een later moment toegewezen en is mogelijk afhankelijk van de 1B-finale.