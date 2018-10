Geen belofteploegen in de amateurdivisies: 'Belgisch talent komt minder en minder aan bod'

Wat al een paar weken werd gevreesd, werd zondagavond werkelijkheid. In juli was een principieel akkoord om de belofteploegen van de profclubs onder te brengen in de hoogste amateurafdelingen. In ruil voor hun toestemming vroegen de amateurs één ding: of de licentievoorwaarden een heel klein beetje konden worden versoepeld. Nu moeten amateurclubs die in februari hun licentie willen aanvragen, infrastructureel in orde zijn. De amateurclubs vroegen om in de toekomst in orde te mogen zijn met de voorwaarden in het eerste jaar na de promotie, in plaats van vooraf. Zo werd men niet verplicht tot inspanningen ...