Het Nederlandse magazine Voetbal International heeft een gemengd elftal van Belgen en Nederlanders samengesteld en daar is maar plaats voor vijf Belgen en geen Courtois.

De Nederlanders zijn er sinds 6 jaar nog eens bij op een groot toernooi en de verwachtingen zijn al meteen torenhoog, net zoals het zelfvertrouwen. Op de website van het Nederlandse Voetbal International stond al een 'Droomelftal der Lage Landen' en daar is niet al te veel plaats voor Belgen.

Oranje boven

In de goal staat er namelijk al Cillessen, de keeper van Valencia. 'De Belg heeft een imposanter cv, staat bij een grotere club onder contract, maar de vraag is wat je in een keeper zoekt. Cillessen is beter met de voeten, dus we kiezen voor hem', staat er op de site.

En ook in de verdediging is er geen plaats voor Belgen. Daar staan de drie verdedigers van Oranje: van Dijk, de Vrij en de Ligt. 'De Belgen dromen van onze achterhoede.', zijn de Nederlanders zelfzeker. 'Tegen Rusland stonden Toby Alderweireld, Dedryck Boyata en Thomas Vermaelen in de achterhoede. Was Vermaelen nog niet gestopt? Oranje heeft Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt en Stefan de Vrij in de aanbieding. Plus Daley Blind. De centrumverdedigers worden geleverd door Nederland.'

De ideale middenveldtweeling

Het middenveld wordt gevormd door twee absolute kleppers: onze Kevin De Bruyne en Frenkie de Jong. 'Een tandem waarvan Pep Guardiola als liefhebber een paar slapeloze nachten heeft gehad. Zoveel creativiteit, zoveel voetbalintelligentie en zoveel gogme had hij heel graag willen samenbrengen bij Manchester City. De Bruyne en De Jong zijn de ideale middenveldtweeling.'

De opstelling van het ideale elftal is net zoals die van de Rode Duivels: een 3-4-3 met twee wingers die aanvallend en verdedigend top moeten zijn. Daar kiest het Nederlandse magazine voor twee Belgen, Meunier en Thorgan Hazard. Zij winnen makkelijk van Hans Hateboer (Atalanta) die 'gewoon de flanke blijft aflopen'.

En dan zijn er nog de 'schaduwspitsen' en de diepe spits. Voor die laatste positie wordt unaniem gekozen voor Romelu Lukaku. Daarachter was het spannend tussen Mertens en Depay. 'De Belgen hebben met Eden Hazard, Dries Mertens en Romelu Lukaku een gouden driehoek, maar Memphis Depay níét opstellen is ook geen optie. Dus zal er geschipperd moeten worden. In dit geval Mertens naar de bank en Memphis met Hazard in een vrije rol in de rug van Lukaku.'