De Antwerpse club heeft deze week een drankverbod op de hoofdtribune aangekondigd. Zo wil het vermijden dat er nog bekers op het veld gegooid worden.

Het is een slechte reputatie die de supporters van Antwerp aan het opbouwen zijn. Zelfs de fans in de 'fatsoenlijke' hoofdtribune vergrepen zich eraan: bier op het veld gooien naar spelers en trainers. Het gebeurde vorig seizoen onder meer tegen KRC Genk en Standard en ook dit seizoen kwam Antwerp er door in de problemen tijdens de Europa Leaguematch tegen het Nederlandse AZ.

Daar wil het bestuur nu komaf mee maken. De club aanvaardt niet langer dat haar eigen supporters voorwerpen op het veld gooien en voert een tijdelijk drankverbod in op de hoofdtribune. Die maatregel wordt enkel getroffen voor de match van zondag tegen Standard. Daarnaast gaat de club ook daders identificeren en bestraffen. 'De club voert hiermee enerzijds consequent haar veiligheidsbeleid verder uit, anderzijds roepen we alle supporters op om te doen waar ze goed in zijn: zorg voor die unieke vocale sfeer op de Bosuil en steun onze Reds', besluit Antwerp op haar site.