KV Kortrijk speelt vrijdagavond (20u45) zoals voorzien op het veld van AA Gent de openingswedstrijd van de 22e speeldag in de Jupiler Pro League. Dat bevestigt KVK, dat kampt met een uitbraak van het coronavirus.

Sinds het hervatten van de trainingen vorige week maandag organiseerde de club meerdere testmomenten, waarbij minstens 19 besmettingen vastgesteld werden bij spelers en staf. Maar intussen klaart de hemel wat op voor de West-Vlamingen. 'Bij de covid-test van gisteren hebben alle geteste personen negatief getest', meldt Kortrijk. Momenteel verblijven nog 12 personen in isolatie. De wedstrijd van vrijdag in Gent vindt zoals voorzien plaats. 'KV Kortrijk kan, op basis van de maandag gestemde reglementswijziging omtrent mogelijk uitstel in geval van covid-19 besmettingen, geen uitstel vragen van de wedstrijd van morgen tegen AA Gent. De club schikt zich naar het reglement.'