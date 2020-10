De laatste testronde bij KV Mechelen van maandag heeft geen nieuwe coronabesmettingen opgeleverd, zo laat Malinwa weten. Tien spelers uit de A-kern blijven uit voorzorg wel in quarantaine.

'Bij de hertest van maandag hebben er geen nieuwe spelers of medewerkers positief getest op COVID-19. Tien A-kernspelers blijven wel in quarantaine, het stadion en de ticketshop blijven nog de hele week gesloten', staat te lezen op de Mechelse website. 'Voor twee van de tien spelers is de quarantaineperiode verlengd tot volgende week. Zij testten na één week nog steeds positief.'

Woensdag staat een nieuwe test op het programma in aanloop naar de wedstrijd tegen Club Brugge. 'Of we daar zullen kunnen spelen, zal afhangen van die testresultaten', zo zegt sportief directeur Tom Caluwé. 'Donderdag of vrijdag weten we meer. Dat is lastig om ons voor te bereiden, maar er is niets aan te doen.' Ondertussen trainen de negatief geteste A-kernspelers weer. 'Spelers komen aan op de jeugdacademie, trainen en gaan meteen naar huis zonder te douchen', legt Caluwé uit. 'Zo zorgen we voor een minimum aan contact.'

Ook het AFAS Stadion en de ticketshop blijven deze week gesloten voor de veiligheid van personeel en bezoekers. Vorige week werd de wedstrijd van KV Mechelen in Eupen uitgesteld.

'Bij de hertest van maandag hebben er geen nieuwe spelers of medewerkers positief getest op COVID-19. Tien A-kernspelers blijven wel in quarantaine, het stadion en de ticketshop blijven nog de hele week gesloten', staat te lezen op de Mechelse website. 'Voor twee van de tien spelers is de quarantaineperiode verlengd tot volgende week. Zij testten na één week nog steeds positief.' Woensdag staat een nieuwe test op het programma in aanloop naar de wedstrijd tegen Club Brugge. 'Of we daar zullen kunnen spelen, zal afhangen van die testresultaten', zo zegt sportief directeur Tom Caluwé. 'Donderdag of vrijdag weten we meer. Dat is lastig om ons voor te bereiden, maar er is niets aan te doen.' Ondertussen trainen de negatief geteste A-kernspelers weer. 'Spelers komen aan op de jeugdacademie, trainen en gaan meteen naar huis zonder te douchen', legt Caluwé uit. 'Zo zorgen we voor een minimum aan contact.' Ook het AFAS Stadion en de ticketshop blijven deze week gesloten voor de veiligheid van personeel en bezoekers. Vorige week werd de wedstrijd van KV Mechelen in Eupen uitgesteld.