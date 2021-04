Mbaye Leye (38) zal ook na dit seizoen nog Standard coachen. Dat hebben de Rouches vrijdag bekendgemaakt, vlak voor de start van de play-offs.

'Mbaye belichaamt perfect de waarden 'Passion - Fierté - Ferveur' die onze club en zijn fans zo hoog in het vaandel dragen en hij past bovendien volkomen binnen ons huidig sportief project', zo klinkt het op de clubwebsite. 'Hij zal het werk voortzetten waar hij sinds januari de basis voor heeft gelegd samen met Patrick Asselman, van wie het contract eveneens wordt hernieuwd. Standard wil Mbaye Leye feliciteren met zijn nieuw contract en wenst hem het allerbeste toe in onze clubkleuren.'

Het contract van Leye zou eind dit seizoen aflopen. De Senegalees volgde eind vorig jaar de Fransman Philippe Montanier op. Eerder was hij al als speler en assistent actief op Sclessin. In juni 2019 werd de ex-spits T2 van Michel Preud'homme. Na de aanstelling van Montanier vertrok hij afgelopen zomer bij Standard. Leye voetbalde tussen 2010 en 2012 voor de Rouches en won aan de boorden van de Maas de Beker van België (2011).

Afgelopen zondag slaagde Leye er niet in om die trofee als coach te pakken, in de bekerfinale gingen zijn troepen met 2-1 onderuit tegen KRC Genk. In de strijd om een Europees ticket moet Standard na een zesde plaats in de reguliere competitie nog vol aan de bak in de Europe play-offs, die dit weekend van start gaan. Zaterdag (20u45) gaat Standard op bezoek bij KV Oostende.

'Mbaye belichaamt perfect de waarden 'Passion - Fierté - Ferveur' die onze club en zijn fans zo hoog in het vaandel dragen en hij past bovendien volkomen binnen ons huidig sportief project', zo klinkt het op de clubwebsite. 'Hij zal het werk voortzetten waar hij sinds januari de basis voor heeft gelegd samen met Patrick Asselman, van wie het contract eveneens wordt hernieuwd. Standard wil Mbaye Leye feliciteren met zijn nieuw contract en wenst hem het allerbeste toe in onze clubkleuren.' Het contract van Leye zou eind dit seizoen aflopen. De Senegalees volgde eind vorig jaar de Fransman Philippe Montanier op. Eerder was hij al als speler en assistent actief op Sclessin. In juni 2019 werd de ex-spits T2 van Michel Preud'homme. Na de aanstelling van Montanier vertrok hij afgelopen zomer bij Standard. Leye voetbalde tussen 2010 en 2012 voor de Rouches en won aan de boorden van de Maas de Beker van België (2011). Afgelopen zondag slaagde Leye er niet in om die trofee als coach te pakken, in de bekerfinale gingen zijn troepen met 2-1 onderuit tegen KRC Genk. In de strijd om een Europees ticket moet Standard na een zesde plaats in de reguliere competitie nog vol aan de bak in de Europe play-offs, die dit weekend van start gaan. Zaterdag (20u45) gaat Standard op bezoek bij KV Oostende.