OH Leuven en KV Oostende blijven verrassen en Antwerp staat na jaren opniew aan kop van de Jupiler Pro League. Hoofdredacteur Jacques Sys bespreekt het in zijn wekelijkse terugblik op het voetbalweekend.

OH Leuven blijft bevestigen en wint nu ook van Club Brugge.

OH Leuven blijft bevestigen en wint nu ook van Club Brugge. Jacques Sys: 'Terwijl trainer Marc Brys na de eerste match van het seizoen, op KRC Genk, nog radeloos leek omdat er vier spelers geblesseerd waren uitgevallen. Maar dankzij de samenwerking met Leicester City en een goed scoutingssysteem werd daar snel op geanticipeerd.'Het is opmerkelijk wat Marc Brys daar neerzet en was kennelijk een goeie ingreep van het bestuur toen het net voor die twee finalewedstrijden tegen Beerschot Vincent Euvrard verving. Van Brys wordt altijd gezegd dat hij hard traint, maar nooit dat hij ook spelers beter maakt. Hij is niet iemand die zichzelf opblaast, maar duidelijk zeer kordaat naar de spelers toe. Er zit veel beweging en veel loopvermogen in deze ploeg, zoals overal waar Brys werkte. Als je kijkt naar Sowah, dat is qua lopen een fenomeen. Maar niet alleen hij. Brys besteedt veel aandacht aan stilstaande fases, daar wordt veel op getraind. En het werpt zijn vruchten af. 'Je kan in ieder geval niet naast de resultaten kijken: thuis gewonnen van Standard en Club Brugge, op AA Gent en een gelijkspel op Anderlecht. Ook al zit het de laatste weken niet tegen. Zoals tegen Club dat zijn kansen verzuimde af te maken. Marc Brys stelde achteraf trouwens vast dat zijn ploeg te weinig controle had over de wedstrijd. De cijfers tonen dat inderdaad: 39 procent balbezit. Maar toch wint het die wedstrijd weer.' KV Oostende blijft het goed doen. Nu een vlotte 3-0-zege tegen Zulte Waregem.Sys: 'Ik vind het verbluffend met welke vanzelfsprekendheid Alexander Blessin die ploeg naar zijn hand heeft gezet. Hij werkte acht jaar bij de jeugd van RB Leipzig en had als hoofdtrainer totaal geen ervaring. Maar Oostende moet goed geïnformeerd zijn geweest, ze wisten kennelijk duidelijk wie ze in huis haalden. Toen Blessin zijn CV wilde opsturen, zeiden ze dat dit niet nodig was.'KV Oostende probeert druk naar voren te zetten, het speelt met pressing over het hele veld. Daaraan moesten de spelers even wennen, vandaar de stroeve start met slechts twee punten uit vier wedstrijden. Het is knap dat Blessin aan zijn filosofie vasthield en dat er binnen het bestuur geen enkel teken van zenuwachtigheid te zien viel. Nu loopt het steeds beter, al vindt de Duitser dat ze dit spel 90 minuten moeten kunnen brengen. Maar bij vlagen doen ze het uitstekend, dat zag je tegen Zulte Waregem, drie goals in zes minuten. Ze zijn nu al zeven wedstrijden na elkaar ongeslagen. KV Oostende staat nu voor twee belangrijke testen. Volgend weekend naar Standard en dan thuis tegen Club Brugge. Dan zal blijken hoe ver de ploeg staat.'Intussen staat Antwerp na een overwinning in de derby aan de leiding.Sys: 'Terwijl Leko in het begin van het seizoen nog werd bekritiseerd. Nu pakt hij zestien punten op achttien. Het is voor het Belgisch voetbal een goede zaak dat Antwerp mee bovenaan staat, te lang is Antwerpen een verweesde voetbalstad geweest. Terwijl het de grootste stad van Vlaanderen is en zowel Antwerp als Beerschot clubs zijn met een rijke traditie. Het verschil met vroeger is dat er nu stevige structuren staan. Interessant trouwens dat Beerschot en OH Leuven volgend weekend tegen elkaar spelen.'