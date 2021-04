De Buffalo's kunnen zich nog plaatsen voor play-off 2, maar intussen wordt al aan volgend seizoen gedacht.

Wil KAA Gent een play-off 2-ticket, dan kan het best winnen op Zulte Waregem. De situatie doet terugdenken aan de 30e speeldag in 2018/19 onder Jess Thorup, toen twee goals van Roman Jaremtsjoek zorgden voor een play-off 1-ticket. Niet veel later verloor KAA Gent dan wel verrassend de Croky Cupf...

Wil KAA Gent een play-off 2-ticket, dan kan het best winnen op Zulte Waregem. De situatie doet terugdenken aan de 30e speeldag in 2018/19 onder Jess Thorup, toen twee goals van Roman Jaremtsjoek zorgden voor een play-off 1-ticket. Niet veel later verloor KAA Gent dan wel verrassend de Croky Cupfinale tegen KV Mechelen met 1-2. 'Belangrijke momenten waar ik niet bij was, maar die aantoonden of we al dan niet op de afspraak waren', weet Hein Vanhaezebrouck. 'Dit seizoen hadden we zo ook al de bekeruitschakeling op Eupen. Ik kan mijn spelers enkel vragen om de focus te houden en de taken uit te voeren.' De West-Vlaming, die sinds zijn aantreden op 4 december 30 op 57 sprokkelde, blijft het gebrek aan mentale en fysieke weerbaarheid van zijn ploeg als bijzonder stuitend ervaren. Ook inzake blokvorming ziet de coach nog veel progressiemarge. Vanhaezebrouck kijkt dan vooral richting aanvoerder Vadis Odjidja (32), van wie hij verwacht dat hij een nog hoger rendement nastreeft.Snel vakantie moeten de spelers alleszins niet verwachten. Om de kwalitatieve kloof te dichten tegen juni zullen de jongeren ( Mbayo, George, Samoise, Parmentier, Van Daele) samen met een aantal elementen die minder speelden ( De Bruyn, Bukari, Niangbo, Malede, Emeka en Oladoye) extra trainingssessies volgen. Aangezien er door corona vermoedelijk geen grote transferbedragen kunnen worden uitgegeven, wordt er door de coach gemikt op eindecontractspelers, zoals Julien de Sart (26, KV Kortrijk).