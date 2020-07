De algemene vergadering van de Pro League heeft dinsdag in het Crowne Plaza Hotel in Diegem het voorstel van mediarechtenhouder Eleven Sports om de wedstrijden maximaal te spreiden, goedgekeurd. Op die manier zullen er volgend seizoen geen wedstrijden meer op hetzelfde tijdstip gespeeld worden.

Elke speeldag in 1A wordt geopend op vrijdagavond met een match die afgetrapt wordt om 20u45. Op zaterdag staan drie duels geprogrammeerd. Die beginnen om 16u15, om 18u30 en om 20u45. Zondag zijn er voortaan vier duels op het programma (13u30, 16u00, 18u45 en 20u45). Ten opzichte van vorig seizoen is er dus een nieuw tijdslot toegevoegd op zaterdag en zondag, zodat wedstrijden in de Jupiler Pro League nooit meer op het zelfde moment zullen plaatsvinden en de competitie zoveel mogelijk visibiliteit krijgt. 'Het maakt het nog meer een voetbalgebeuren', aldus de Pro League.

Dat betekent evenwel dat de wedstrijden in 1B wel altijd overlappen met een duel in 1A. Vrijdag beginnen ze er in de voormalige tweede klasse aan om 20u00. Zaterdag trapt men de tweede match van de speeldag af om 20u45, op hetzelfde moment dus als de avondwedstrijd in 1A. Op zondag worden in 1B voortaan twee matchen afgewerkt. De eerste vat aan 16u00, de tweede om 20u00.

Eleven Sports en de Pro League stellen woensdag de kalender voor het nieuwe seizoen voor op een persmoment in het Edmond Machtensstadion in Molenbeek. De Pro League hoopt zo snel mogelijk de protocollen te ontvangen voor matchen met of zonder publiek 'om de voorbereidingen te treffen op een veilig seizoen'.

