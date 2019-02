Geen winnaar in Anderlecht-Club Brugge: 2-2

Wesley opende al na 5 minuten de score voor de bezoekers. Yannick Bolasie (31', 81') lukte de gelijkmaker en de 2-1. Invaller Thibault Vlietinck (83') zette de eindstand op het scorebord.

Het is al van 9 september 1998 geleden dat Club Brugge nog eens wist te winnen in het Constant Vanden Stockstadion. In de stand nadert Club Brugge (50 punten) tot op zeven punten van leider Racing Genk (57). Anderlecht is zesde met 42 punten, achter Standard (46), Antwerp (45) en STVV (43). AA Gent (41) en Charleroi (38) kloppen ook nog op de deur van Play-off 1.

Een opvallende aanwezige in het Constant Vanden Stockstadion was spijtoptant Dejan Veljkovic.

Wedstrijdverslag

De 4-0 pandoering in de Europa League tegen Salzburg leek het team van Ivan Leko niet meer met zich mee te dragen. Al na vijf minuten kwam blauw-zwart op voorsprong. Wesley was Kara te snel af op een voorzet van Schrijvers en tikte het leer voorbije Didillon tegen de netten: 0-1.

Op het halfuur creëerde Bolasie met een gelukje ruimte voor zichzelf. Hij haalde uit naar de verste hoek, Horvath was geklopt. De gelukkige gelijkmaker bracht plots meer vaart in het spel van paars-wit. Vijf minuten voor de pauze dwong Santini met een krachtige kopbal de Brugse doelman tot een parade.

In de tweede helft nam Schrijvers voorbij het uur Didillon onder vuur, maar de Franse doelman stond pal. Aan de overzijde stuurde Kums Verschaeren het straatje in. Oog in oog met Horvath besloot hij op de Amerikaanse keeper.

Negen minuten voor affluiten trapte Santini over een voorzet van Amuzu, Bolasie trapte het leer wel tegen de netten: 2-1. Lang konden de troepen van Fred Rutten niet genieten van de voorsprong. De pas ingevallen Vlietinck werd losgelaten door Cobbaut, bij zijn eerste baltoets trof de winger raak.

In het slot moest Horvath nog tussenbeide komen op pogingen van Bolasie en Verschaeren, en op een vrije trap van Kums. Al had het ei zo na nog 2-3 kunnen worden, een knal van Vormer waaide voorlangs.

Om 18 uur speelt Racing Genk nog gastheer voor Antwerp. De speeldag wordt om 20 uur afgesloten met STVV - Charleroi.