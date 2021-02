KV Mechelen en AA Gent hebben vrijdagavond de 27e speeldag in de Jupiler Pro League geopend met een 1-1 gelijkspel. De eindstand stond na een aantrekkelijke eerste helft bij de rust al op het bord. Na de pauze verwaterde de partij.

Malinwa en de bezoekers uit Gent maakten er voor de pauze een boeiend kijkstuk van, met heel wat kansen aan beide kanten. Er stonden dan ook nog maar tien minuten op de klok toen Roman Yaremchuk de score opende voor Gent, op aangeven van winteraanwinst Tarik Tissoudali. Voor de 25-jarige Oekraïense international reeds de vijfde treffer in iets meer dan een week, na onder meer een hattrick tegen Moeskroen.

Maar ook KVM zit de laatste weken in de goede flow, en het Mechelse antwoord liet dan ook niet lang op zich wachten. Na een mooie combinatie op het kwartier werd Nikola Storm ter hoogte van het penaltypunt bediend en zo stond het 1-1 Achter de Kazerne. Storm had gerust nog enkele keren op het scorebord kunnen staan, want gaandeweg de eerste helft liet hij nog twee mooie kansen liggen. Aan de overzijde stond het vizier van Anderson Niangbo niet helemaal scherp.

Na de pauze was de grootste kans opnieuw voor Storm, na een uitbraak op links. Deze keer belandde zijn trap echter in het zijnet. Ook een plaatsbal van op rechts van Kerim Mrabti zoefde rakelings naast de kooi van Sinan Bolat, die ondanks twijfel tijdens de opwarming toch aan de aftrap was verschenen. Met het einde in zicht duwde de thuisploeg het gaspedaal toch nog wat dieper in, een kopbal van Aster Vranckx na een vrije trap kon Bolat echter niet in verlegenheid brengen.

In de stand is KVM met veertig punten zevende, AA Gent staat met drie punten minder op de twaalfde plaats. Beide teams schieten met de puntendeling amper iets op in het klassement.

