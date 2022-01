Seraing en Eupen hebben elkaar zaterdagavond op de 25e speeldag van de Jupiler Pro League op een 0-0 gelijkspel gehouden.

Met de doelpuntloze draw houdt Seraing, de voorlaatste in de stand met 23 punten, de oorspronkelijke kloof van 10 punten met rode lantaarn Beerschot in ere. Eupen kon al zeven competitiewedstrijden op rij niet winnen (twee gelijke spelen en vijf nederlagen) en moet genoegen nemen met 27 punten op de dertiende plaats.

Na de eerste helft kreeg het aanwezige publiek in het Stade du Pairay geen doelpunt(en) te zien. Beide ploegen kwamen tot kansen, maar bezoekende goalie Abdul Nurudeen moest de Oostkantonners met een dubbele redding voor een achterstand te behoeden. Na de pauze moest scheidsrechter Kevin Van Damme de strijd geblesseerd staken. Brent Staessens kwam hem vervangen. Die wissel bracht de teams alvast geen creativiteit. De mogelijkheden werden nog schaarser, waardoor de partij uitmondde in een doelpuntloos gelijkspel.

Eerder op de dag knokte hekkensluiter Beerschot zich op het Kiel tegen Zulte Waregem in extremis nog van 1-3 naar 3-3. Later op de avond trekt KV Oostende in de afsluiter van de voetbalzaterdag nog naar Jan Breydel om er ploeg in vorm Cercle Brugge partij te geven in een West-Vlaams onderonsje (20u45).

