STVV en KV Mechelen hebben vrijdag de dertigste speeldag in de Jupiler Pro League op gang getrapt met een 1-1 gelijkspel. Mechelen domineerde de eerste helft en kwam ook op voorsprong via Hugo Cuypers. De tweede helft was voor Sint-Truiden. Joao Klauss zorgde uiteindelijk voor de gelijkmaker.

Mechelen nam van bij de aftrap het heft in handen op Stayen. Storm en Cuypers toonden zich een voortdurend gevaar en de combinatie tussen beide aanvallers leverde na 32 minuten de voorsprong op voor de bezoekers. Cuypers werkte een voorzet van op links van Storm goed af, 0-1.

STVV reageerde na de goal met een poging van Konaté, maar Mechelen-doelman Thoelen stond pal. Sint-Truiden begon de tweede helft met meer druk naar voren en werd daar op het uur voor beloond. Klauss vlamde een voorzet van Hara staalhard tegen de touwen, 1-1.

Voor de Braziliaan was het zijn eerste goal in Truiense loondienst. De thuisploeg bleef op zijn elan verdergaan en Mechelen mocht zich gelukkig prijzen dat ref Put geen strafschop floot voor een tackle van Vanlerberghe op Hara. In het slot kwam toch Mechelen ook nog eens piepen, maar Cuypers miste een opgelegde mogelijkheid. Het bleef 1-1.

In de tussenstand blijft Mechelen zesde, met 47 punten. Het telt vijf punten achterstand op nummer vier Anderlecht. STVV is tiende, met 39 punten.

