KV Kortrijk en KV Oostende hebben zaterdagavond 2-2 gelijkgespeeld op de zesde speeldag van de Jupiler Pro League. Het werd een spectaculaire West-Vlaamse derby, waarin Oostende eerst op voorsprong kwam, Kortrijk er vervolgens op en over ging, maar Oostende dankzij een panenka van Skulason finaal nog een punt mee naar huis nam.

In de stand is Oostende vijfde met tien punten, Kortrijk volgt als achtste met acht punten.

De Kortrijkzanen waren voor rust de bovenliggende partij in het Guldensporenstadion. Ajagun was bij momenten een gesel voor de Oostende-defensie, maar die hield stand. En aan de overkant prikte Sylla even voorbij het halfuur vanuit het niets de 0-1 tegen de touwen. De Guinese aanvaller schoof een doorgekopte inworp van Skulason koel voorbij Bruzzese. De reactie voor de pauze kwam er nog via De Sart, maar Dutoit sloeg zijn knalharde schot uit zijn doel.

In de tweede helft ontsnapte Kortrijk al snel aan een tweede tegentreffer. Sakala verzuimde de bezoekende voorsprong te verdubbelen. Zijn puntertje ging naast. Kortrijk was opnieuw wakker en ging erop en erover. Rechtsbuiten Ocansey fusilleerde eerst van dichtbij Dutoit, 1-1. En vervolgens ging een vrijschop van De Sart rechtstreeks tegen de touwen. Even was er twijfel bij ref Dierick en de VAR omdat enkele inlopende spelers buitenspel stonden, maar het doelpunt werd goedgekeurd.

In het slot mocht Renato Neto nog zijn officieel debuut voor KVO maken. En dat leek de Kustboys te inspireren. Na een fout van D'Haene op Vargas ging de bal twee minuten voor tijd op de stip. Skulason twijfelde niet en zette met een panenka de 2-2 op het bord. Nadien kreeg Sakala nog twee enorme kansen op de winst, maar de Zambiaan verkwanselde ze telkens. Het bleef 2-2.